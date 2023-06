Morant cree que el PP de Feijóo "está ya más a la derecha que el de Aznar": "Estamos normalizando el esperpento"

ALICANTE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y cabeza de lista del PSOE por Valencia al 23J, Diana Morant, ha afirmado que el Partido Popular, a día de hoy, con Alberto Núñez Feijóo, "está más a la derecha ya que el Partido Popular de Aznar". La representante socialista ha cargado contra los pactos de los 'populares' con Vox, que "entregan" las instituciones "al populismo, al negacionismo de la violencia machista" o de "los derechos LGTBI". "Estamos normalizando el esperpento", ha dicho.

"Vox viene del PP y el PP está volviendo a Vox. Y, lamentablemente, la Comunitat Valenciana se está convirtiendo en el ejemplo esperpéntico de la entrega absoluta del Partido Popular a la ideología y a los principios que rompen con todos los valores democráticos y derechos de nuestra sociedad".

Así lo ha aseverado Morant, en declaraciones a los medios durante su visita a Alicante para visitar las Fogueres. Allí, ha defendido que esta fiesta y sus monumentos son "un movimiento social y cultural que expresa los valores y los principios de la sociedad".

"Y presumimos y nos sentimos orgullosos de ser una sociedad diversa, plural, en la que cabe todo el mundo. Y ahora mismo, que esa pluralidad se está viendo amenazada por discursos del odio y por la entrega de las instituciones que está haciendo Feijóo a Vox, al populismo, al negacionismo de la violencia machista, o por ejemplo, de algunos ayuntamientos que van a recoger las banderas LGTBI precisamente en la semana que celebramos el Orgullo". "Representa un retroceso", ha resaltado.

La ministra ha criticado también al líder 'popular' por identificar el cambio con el PP. "Lo primero que le diría yo al señor Feijóo es que cuando él entró en política en el año 91 yo iba a la EGB; cuando fue parte del gobierno del señor Aznar, en el 96, yo iba al instituto. Por tanto, cambio y progreso a través del señor Feijóo, pues tampoco es que lo vea. Yo veo más un retroceso, ya que el Partido Popular a día de hoy está más a la derecha ya que el Partido Popular de Aznar".

Diana Morant se ha dirigido a Feijóo para preguntarle "¿por qué ha entregado las instituciones de la Comunitat Valenciana tan pronto a Vox cuando, por ejemplo, en Extremadura se considera que ese pacto es indecente?".

"¿Qué pasa con el Partido Popular, que ya es una jaula de grillos, donde lo que vale en un sitio no vale para el otro? ¿Y por qué está entregando las instituciones a una fuerza que no ha ganado las elecciones? La ciudadanía no ha elegido que Vox gobierne las instituciones. Sin embargo, ha entregado ya el Parlamento y las Cortes Valencianas a Vox, lo ha hecho también con Baleares, lo ha hecho también con Aragón y además a través de personas que niegan el cambio climático, que niegan la existencia de la violencia machista, incluso antivacunas", ha insistido.

"Esto es un retroceso para la ciencia, un retroceso para la sociedad y me parece que ni siquiera el votante del Partido Popular se siente reflejado con estas políticas", ha insistido.

"CAMBIAR DERECHOS POR SILLONES"

En la misma línea, ha lamentado que "a la primera de cambio", el líder del PPCV y próximo 'president' de la Generalitat "ha entregado" la Comunitat Valenciana "a una fuerza política de extrema derecha y ha cambiado derechos por sillones y principios por pactos que parecen una vergüenza a toda España".

"Los valencianos no nos merecemos que Les Corts estén dirigidas y presididas por personas que niegan la violencia machista. O en Aragón, por una mujer de Vox que niega también el cambio climático, una antivacunas. Negar la ciencia es muy peligroso y negarlo desde las instituciones es normalizarlo. Estamos normalizando el esperpento. Estamos pasando a ser una sociedad que se parece mucho a la América y a los Estados Unidos de Trump y eso ha venido de la mano del PP de Feijóo", ha alertado.

La candidata socialista ha instado a Feijóo a "dejar de esconderse y contar, antes del 23 de julio, qué quiere para España". "Nos tiene que contar por qué está haciendo estos pactos de la vergüenza, por qué está renunciando a un principio básico de la sociedad, como es la diversidad o como es la lucha contra la violencia machista".

Igualmente, le ha reclamado que "dé la cara" también en política económica. "Estamos es cifra en nuestro país que hablan, no de recesión como dicen ellos, sino de que estamos multiplicando por cuatro la media de crecimiento de la UE, de récord de empleo y de que la gente tiene una economía que la hace avanzar".

"Cuando habla de derogar, ¿de qué está hablando? ¿De echar atrás la subida de pensiones o la reforma laboral?. Feijóo no puede pasar de puntillas por estas elecciones, tiene que dar la cara y debatir con el presidente Pedro Sánchez".

A Diana Morant se le ha preguntado también si teme retrocesos en materia cultural y lingüística en la Comunitat Valenciana, a lo que ha respondido que cree "muchísimo en la capacidad que tiene la ciudadanía de defender lo que son sus principios que están completamente enraizados".

"Creo que hay cosas que, por mucho que lo vayan a intentar, por mucho que esa extrema derecha de la mano del Partido Popular haya entrado a las instituciones, no van a poder echar atrás porque la gente lo va a defender", ha declarado Morant, que ha apelado a la ciudadanía para que "el 23 de julio se exprese y clarifique qué España quiere para el futuro". "La sociedad es la que ha de plantarle cara".

Sobre el valenciano, ha animado a "defender la lengua" y ha advertido de que, "si sacan de nuevo el valenciano de las aulas", pasará como en la época de su madre, que cuando hablaba en valenciano, que era su lengua materna, "le pegaban un coscorrón o la castigaban". "¿Podemos estar volviendo a esa época? ¿Podemos estar volviendo a la época del franquismo y a una educación pública que no nos permite el derecho a hablar nuestra lengua materna? Yo creo que la amenaza es clara", ha planteado.

"DIQUE DE CONTENCIÓN"

Aquí ha recalcado que el Gobierno de España ha significado "dique de contención en muchas de las involuciones que ha presentado hasta ahora el PP" y ha aludido al "atropello de Doñana", al protocolo que se intentó aplicar en Castilla y León para que las mujeres escucharan el latido fetal o la "relajación de las medidas y de la normativa" contra la tuberculosis bovina en esa comunidad. "Lo ha parado el gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

"Pido es una movilización masiva y un mensaje claro al PP y a Vox de que la sociedad que ellos nos presentan, esa sociedad del verano azul de hace 40 años, no nos representa", ha finalizado.