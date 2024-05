Morant cree que el PP no permitirá a Camps volver a la política activa: "No se lo deseo a los valencianos ni al PP"

ALICANTE, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que cree que el PP no permitirá al expresident de la Generalitat Francisco Camps volver a la política activa. "No se lo deseo a los valencianos, pero francamente tampoco se lo deseo al Partido Popular, se equivocarían", ha sostenido.

Así se ha pronunciado este viernes la ministra en declaraciones a los medios de comunicación el Elche (Alicante), al ser preguntada por el posible retorno a la política de Camps, después de que la Audiencia Nacional acordara absolverle del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel, relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

Al respecto, Morant ha apuntado que el PP "ya apartó a Camps una vez y no creo que le permita volver a entrar, porque efectivamente él presidió un gobierno corrupto". "Esta tierra ya ha dicho que 'no' a la corrupción, la ha dejado en el pasado y, por tanto, a mí me parece que eso forma parte del pasado y no puede formar parte del futuro de la política activa. No se lo deseo a los valencianos, pero francamente tampoco se lo deseo al Partido Popular, se equivocarían", ha aseverado.

Asimismo, ha mencionado una imagen reciente de Camps con el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, que ha señalado que le recuerda "a la cultura de la corrupción que instaló el PP en la Comunitat Valenciana".

"Son 176 las condenas que tiene el PP de la Comunitat Valenciana condenas a políticos, a altos funcionarios, a empresarios, todos relacionados precisamente con el gobierno de estos dos expresidentes, de Camps y de Zaplana. Condenas y miembros que todavía están en la cárcel a día de hoy. Por tanto, para mí creo que no hay nada que celebrar con esta sentencia y, desde luego, mucho menos con la noticia y la voluntad de Camps de volver a la política activa", ha zanjado Morant.