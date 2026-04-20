Morant da la "bienvenida" a la regularización de personas migrantes, que "ayudarán a mejorar los servicios públicos"

Archivo - La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha dado "la bienvenida" al proceso de la regularización de personas migrantes, ya que, según ha remarcado, van a "ayudar a mejorar los servicios públicos".

"De eso trata la regularización: de regularizar la situación de esas personas que ya están en nuestro país y que pueden ayudarnos a mejorar nuestros servicios públicos, no a empeorarlos, a mejorar nuestros servicios públicos trabajando. Así que bienvenida esta regularización que, desde luego, no hace otra cosa que convertirnos en una Comunitat Valenciana mejor".

Así lo ha proclamado Morant en Castelló --donde este lunes interviene en el acto de inauguración de la II Cumbre México-España de universidades-- a preguntas de los medios.

Sobre esta cuestión, ha remarcado que "el proyecto del Gobierno de España es un inclusivo y de reconocimiento de derechos". "Lo que empieza es un proceso de regularización de las personas que ya están entre nosotros, de aquellas personas que han elegido nuestro país para trabajar, para vivir y para tener una vida y que están enriqueciendo ya nuestro país", ha aseverado.

"Pero nosotros --ha continuado-- queremos ir un paso más allá y, como se ha hecho en otros momentos en nuestro país, queremos regularizar esa situación para que tengan derechos".

"Yo sé que hay algunas fuerzas políticas a las que les gustaría que todavía las personas migrantes trabajaran en B y tuvieran condiciones de infraderechos, pero nosotros consideramos que tenemos que abrir nuestras puertas a que personas de otros países puedan incorporarse a puestos de trabajo", ha subrayado la ministra.

En este punto, ha subrayado que el actual es "un momento en el que en nuestro país hay más trabajo que nunca, más personas trabajando que nunca, hay más mujeres trabajando que nunca, más gente joven trabajando que nunca, en un momento en el que hay sectores, como el de la construcción tan importante, ahora con la crisis de la vivienda para construir viviendas, la agricultura o el transporte, que necesitan mano de obra".

Otro ejemplo que ha citado es un "sector fundamental" como la medicina y ha recordado el informe dado a conocer sobre el número de homologaciones de títulos universitarios de personas extranjeras en España, que el año pasado supero las 60.000, de las que 30.000 correspondían a médicos. "Es decir, que en un momento en el que nos hacen falta médicos en nuestros hospitales, hemos homologado 30.000 títulos para que esas personas puedan trabajar en nuestro país con un título oficial", ha abundado.

PRIMEROS DÍAS "DE MÁS DESCONCIERTO"

Respecto a las incidencias en el arranque de la regularización, Morant ha comentado que los primeros días serán jornadas "de más desconcierto, de ir poniendo todos los recursos necesarios y de dimensionar las necesidades, pero desde luego el trabajo de las administraciones es dimensionar la atención para que estas personas tengan la atención adecuada".

Para ello, ha instado a los ayuntamientos y a todas las administraciones públicas a que "estos primeros días, lo que tienen que hacer claramente, es dimensionar el servicio para la atención adecuada de las personas".

"Y estoy segura que en los próximos días ya esto funcionará como tiene que ser, que la gente vaya a una ventanilla y que sea atendida por la administración para este reconocimiento de un derecho nuevo para ellos, que es el derecho a vivir en nuestro país de manera legal y de manera regular para poder trabajar", ha concluido.