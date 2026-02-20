Morant dice que Barcala ha conseguido que "todos nos pongamos de acuerdo" para pedir su dimisión: "Es ya insoportable"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha aseverado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha conseguido que "todos nos pongamos de acuerdo" para pedir su dimisión, tras conocerse la polémica sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan a cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos. "Es ya insoportable", ha apostillado.

De este manera se ha expresado a preguntas de los periodistas en València sobre la información de este viernes de 'elDiario.es' sobre que la esposa del primer edil tiene en alquiler una VPO que adquirió en 2006 y en la que nunca ha vivido.

La líder de los socialistas valencianos ha insistido en que "todos" se han puesto de acuerdo en pedir la dimisión del primer edil de Alicante, "hasta Vox". "La gota que ha colmado el vaso es precisamente saber que Barcala y su mujer han concebido siempre la vivienda de protección oficial como un bien para especular y como un bien para ganar dinero", ha resaltado.

En este punto, ha asegurado que la ciudadanía, "y más ahora que estamos en esta crisis de la vivienda donde las familias ni los jóvenes se pueden permitir una vivienda", no admite que las VPP o VPO "acaben siendo vivienda para el Partido Popular". "Al final, es lo que nos han demostrado", ha agregado.

A juicio de Morant, "para una promoción que han hecho en Alicante en 20 años han acabado repartiendo sus pisos entre concejales, hijos, amigos, secretarias, personal del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana con un cambio normativo de por medio", el cual, ha dicho, "se ha permitido desde la Generalitat".

Diana Morant ha remarcado que la consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, con el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "han permitido que gente que gana 3.000 euros al mes pueda acceder a una vivienda de protección pública". Al hilo, también ha culpado al Consell de que dichas viviendas sean "desclasificadas y dejen de ser protegidas en el momento en el que se compran o se puedan vender".

"De hecho, ya hay algunas de estas viviendas que están en portales para la venta por el doble del precio de adquisición como vivienda de protección pública", ha asegurado.

Para Morant, esta "perversión tiene culpables y responsables: el Consell del Partido Popular y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, a quien no le queda otra salida que dimitir".