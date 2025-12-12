Morant exige a Feijóo que aclare a la jueza de la dana "si mintió al decir que estaba puntualmente informado"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante una rueda de prensa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reclamado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare a la jueza que investiga la gestión de la dana, en su próxima declaración como testigo, "si mintió él al decir que estaba puntualmente informado o si miente Carlos Mazón ['expresident' de la Generalitat y todavía jefe del PPCV] con su listado de llamadas".

Así ha reaccionado a la decisión de la magistrada de Catarroja de citar a declarar como testigo a Feijóo, como pidió la acusación particular ejercida por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0. La jueza justifica su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces 'president', Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

La instructora se remite a unas manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo días después de la dana: "El 'president' de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real". Además, la resolución establece que se ponga en conocimiento del líder del PP la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y 'whatsapps' que pudiera haber recibido de Mazón el día 29 de octubre de 2024.

En declaraciones remitidas a los medios, Morant ha reprochado a Feijóo que "lo primero que hizo el día 31 [48 horas después de la dana] fue lo que hace siempre el Partido Popular: alabar a su gobierno autonómico todas las culpas a Pedro Sánchez y al Gobierno de España con mentiras cuando afirmó que había estado informado en los días anteriores pormenorizadamente por parte del señor Mazón".

Pero ha subrayado "ni siquiera Mazón y su registro de llamadas, que pone en duda a su propia secretaria, ha incluido entre las llamadas al señor Feijóo", con lo que considera que o miente Mazón con sus llamadas, que también entendemos que miente, o mintió Feijóo". "Es importante saber si hubo comunicación para tomar las decisiones o para la no toma de decisiones que podrían haber salvado vidas", ha aseverado.

También ha destacado que "no es una cosa menor" que vaya a declarar Feijóo, al ser el jefe de la oposición, y ha advertido que "sería de mucha gravedad vertir una mentira tan gorda en una crisis de esas dimensiones, una mentira a las víctimas y una mentira a la ciudadanía en general. Eso tampoco cabe en política e inhabilita a las personas para hacer política".

Tras reivindicar que "la mentira no cabe en política", la ministra ha señalado que "si ha sobrado algo en este año y pico desde la dana han sido mentiras". "El Partido Popular nos tiene acostumbrados en las gestiones de las crisis a la mentira, la mentira por delante", ha reiterado, para volver a apuntar el 11M, el Prestige o el accidente de Metrovalencia.