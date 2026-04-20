Morant exige "los números y condiciones" de derivaciones de pacientes a la privada y critica "la opacidad" del Consell

Diana Morant, atiende a los medios de comunicación. ARCHIVO. - Eduardo Manzana - Europa Press

CASTELLÓ, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido a la Generalitat hacer públicos "los números económicos y las condiciones con las que se están derivando pacientes a la sanidad privada", al tiempo que ha denunciado "la opacidad y ocultación de información por parte de la Consellería de Sanidad".

Así se ha pronunciado la también ministra de Universidades en Castelló --donde este lunes interviene en el acto de inauguración de la II Cumbre México-España-- un día después de que su partido haya anunciado que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales tras "la negativa" del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a informar al Parlamento autonómico de los pagos realizadas a cada una de las empresas de la sanidad privada a las que ha derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025.

Morant ha aseverado que los socialistas están "pidiendo constantemente la información sobre cuánto dinero está gastando el Consell y cuánto dinero está gastando la Generalitat Valenciana de Pérez Llorca en la sanidad privada". "Sobre todo --ha puntualizado-- porque si hay una cosa que está quedando clara es que no hay los recursos suficientes en la sanidad pública".

"Estamos viendo como los médicos están teniendo que hacer más horas de las que deberían, estamos viendo como se está derivando muchas de las pruebas diagnosticas y de las pruebas que se le hacen a los pacientes en la Comunitat Valenciana a la privada y queremos conocer los números, queremos saber cuántas personas, en qué condiciones, quién está prestando el servicio", ha insistido la líder de los socialistas valencianos, que ha recalcado que se trata de una información "a la que tenemos derecho porque tiene derecho la ciudadanía".

"ASÍ DE FÁCIL"

Ha agregado que la respuesta que ha dado la Conselleria de Sanidad es que es "un tema complejo". Sin embargo, para Morant "es tan sencillo como que compartan con la ciudadanía la misma información que tienen ellos para hacer las transferencias a esas empresas privadas". "Es así de fácil", ha apostillado.

"Nosotros, para hacer nuestro trabajo, necesitamos información y como no nos las dan pues nos hemos ido al TSJ y hemos puesto un recurso una denuncia por vulneración de los derechos fundamentales. Así que os mantendremos informados, a la prensa y a la ciudadanía, sobre cómo va este asunto, pero desde luego hoy lo que cabe es denunciar la opacidad y esa ocultación de información por parte de la Consellería de Sanidad", ha zanjado.