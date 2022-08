Morant sobre el "inmenso" incendio de la Vall d'Ebo: "Se han reunido todos los factores y malas condiciones"

Asegura que los vecinos desalojados no regresarán a sus casas "hasta que no se asegure su integridad": "Lo mejor es que estén evacuados"

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado que se han reunido "todos los factores y malas condiciones" en el incendio forestal de la Vall d'Ebo (Alicante), que además se ha visto "claramente afectado por el cambio climático", y ha informado de que "sigue siendo muy complicado" combatir el fuego debido a las condiciones atmosféricas.

En declaraciones a los medios tras visitar este miércoles la zona afectada por el incendio, Morant ha calificado el fuego de "realmente dramático" e "inmenso" al haber calcinado hasta el momento más de 11.000 hectáreas de superficie forestal.

En estos momentos, ha explicado la ministra, un total de 50 medios aéreos están desplegados y 1.000 efectivos de bomberos, agentes forestales y personal de la UME, entre otros cuerpos. Un despliegue, ha defendido, "acorde a las condiciones de este gran incendio".

Además, ha indicado que "de momento" y "por lo menos" hasta la próxima reunión prevista para las 19.00 horas "ningún vecino desalojado va a regresar a su casa", puesto que "ahora mismo las condiciones de aire y climatológicas no aseguran la integridad de las personas", por lo que los afectados "deberán mantener esta situación hasta nuevo aviso". "Hay muchas personas evacuadas (...), y mientras no se garanticen las condiciones de seguridad para que vuelvan a casa lo mejor es que estén evacuadas", ha expresado.

"Tenemos todos los medios trabajando para intentar parar --el incendio-- en cuanto podamos", ha insistido Morant, que ha subrayado que, según los técnicos, el incendio "sigue siendo muy complicado por las condiciones atmosféricas". "Se han reunido todos los factores y malas condiciones, estamos en pleno verano, con ola de calor, sopla viento y hay mucha sequía", ha lamentado.

En este punto, ha cuantificado que en lo que va de verano los incendios "han calcinado el doble de la superficie media quemada en los últimos 10 años". Por ello, ha considerado que el cambio climático "está afectando claramente a este incendio" y también a los otros fuegos de la Comunitat Valenciana, Aragón y el resto de España.

"FRENTE COMÚN" ENTRE ADMINISTRACIONES

La ministra de Ciencia e Innovación ha manifestado su "solidaridad" con todos los vecinos afectados, ha valorado que el Gobierno de España y el resto de administraciones están "para hacer frente común" y ha mostrado su "agradecimiento a todas las personas que están haciendo frente a las llamas y poniendo su vida en riesgo para salvaguardar la vida de los demás".

"Lo primero, la gran prioridad, es mantener la integridad de las personas", ha insistido Morant, que ha puesto en valor que "ninguna persona ha resultado herida ni afectada" en el incendio de la Vall d'Ebo. "A día de hoy no tenemos que lamentar ninguna de estas causas", ha apostillado.

"DOLOR INDESCRIPTIBLE"

Además, Morant, "como valenciana", se ha mostrado "realmente compungida" con la situación y ha compartido con los vecinos, alcaldes y concejales de las poblaciones afectadas el "dolor" y la "conmoción" que supone "ver estos montes que antes eran verdes y que ahora se han convertido en cenizas". "Es un dolor indescriptible", ha confesado.

En todo caso, ha resaltado el "gran comportamiento" y el "civismo" que han demostrado todo ellos, a los que ha remarcado la importancia de "hacer caso a las indicaciones de los técnicos y directores" y de "no saltarse los cordones de seguridad para volver a sus casas mientras no se den las condiciones" porque "en cualquier momento podría darse un escenario peor".

"Si se han evacuado las casas es porque en cierta medida hay un peligro todavía de que puedan ser alcanzadas por el fuego. De momento no estamos en esas situaciones, por lo que tenemos que hacer caso", ha argumentado.

En este contexto, ha resaltado que el pueblo valenciano "saca lo mejor de sí mismo en los peores momentos" y ha agradecido a los alcaldes su trabajo: "Han trasladado un gran civismo y solidaridad a los vecinos". "De nuevo --ha proseguido-- el reconocimiento a la sociedad en general a la solidaridad de los vecinos en los peores momentos como estas crisis climáticas que ponen en peligro a la gente".

CAMBIO CLIMÁTICO

Por último, Morant ha reflexionado sobre "qué podemos hacer" para que estos incendios y el cambio climático "no afecten en la medida de lo posible" y que "no se repitan estos escenarios". Y ha apuntado que el Gobierno de España, en el último Consejo de Ministros, aprobó la modificación de la ley de Montes para que los planes de prevención y control de incendios "estén activos durante todo el año y no de manera estacional" en todas las comunidades autónomas.

Además, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha añadido, "estamos generando conocimiento" también para saber "qué está ocurriendo por culpa del cambio climático, que está haciendo que estos incendios sean mucho peor". "Hay que hablar de qué podemos hacer en estos incendios para que el cambio climático no afecte en la medida de lo posible y no repitamos estos escenarios", ha finalizado.

El incendio forestal de la Vall d'Ebo (Alicante) continúa este miércoles sin cambios significativos y activo en todos los frentes, aunque avanza de forma más lenta debido al aumento de la humedad. Ante la predicción meteorológica, se espera una evolución más favorable a lo largo de la mañana de este fuego que se declaró el pasado sábado, ha informado a primera hora de la mañana el 1·1·2.