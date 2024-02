Morant insta a "acabar ya" con las familias en el PSPV: "La familia es el Partido Socialista"

Afirma que "combatirá las políticas reaccionarias" del Consell como ministra y como líder socialista: "Yo tendré tiempo para todo"

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y candidata a liderar el PSPV, Diana Morant, ha instado a "acabar ya con eso de las familias" en la formación. "La familia es el Partido Socialista".

Así lo ha aseverado Morant --que este viernes ha realizado una visita al Hospital La Fe de València-- al ser preguntada por los medio por el proceso de renovación del PSPV y por su candidatura única a sustituir a Ximo Puig en la secretaría general tras el pacto alcanzado con los líderes provinciales de Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, que se habían postulado también para esa responsabilidad.

Diana Morant ha vuelto a celebrar que "hay un acuerdo y un consenso", lo que significa que "la herramienta que es el partido tendrá más fuerza y todo el músculo que necesita para el objetivo que tiene marcado este proceso, que es combatir al PP y a Vox, que para nosotros son el gobierno más reaccionario que ha tenido la Generalitat Valenciana en toda su historia".

"Y eso es lo que nos pedía la ciudadanía, que tengamos el partido preparado para combatir desde ya sus políticas reaccionarias, de recortes, que ya están censurando la cultura, que están en contra de los derechos, por ejemplo, de los colectivos LGTBI o de las mujeres", ha remarcado.

En este punto, ha garantizado que luchará contra "esas políticas reaccionarias desde ya" y lo hará "como ministra, a través de las herramientas que tenemos como Gobierno de España para estar encima y que no se hagan recortes en el servicio público, pero también como secretaria general del PSPV".

Preguntada por las manifestaciones de representantes del PP que creen que será "una ministra a tiempo parcial", Morant ha replicado: "Yo tendré tiempo para todo. (Carlos) Mazón era presidente de la Diputación de Alicante y era secretario general de su partido. Yo creo que es una falta de respeto no reconocer que todos los que nos dedicamos a la política tenemos un espacio orgánico y tenemos un espacio institucional, entra dentro de la normalidad. Tal vez lo que no quieren es tener una ministra que esté también dedicada a hacerles frente".

Diana Morant ha subrayado que el PSPV es "un partido absolutamente democrático y, por lo tanto, lo que hace ahora es iniciar un proceso con el cual hemos de sumar a toda la militancia a este proyecto colectivo y común".

"Y lo que yo voy a hacer es patear todo el territorio, ir agrupación por agrupación, escuchar a la militancia, a los alcaldes y alcaldesas, a aquellos que no han revalidado en las alcaldías y preguntarlos qué necesitan", ha prometido.

EL PP "YA TIENE UNA ALTERNATIVA DELANTE"

Y ha insistido: "Vamos a ser muy exigentes para que este nuevo Consell cumpla la palabra y los compromisos dados por el gobierno anterior, así que vamos a combatir los recortes. Y por eso necesitamos que toda la organización que el Partido Socialista esté unida y cohesionada. Y a eso es a lo que yo voy a dedicarme para llegar al Congreso del 22, 23 y 24 de marzo y que el Partido Popular sepa claramente que tiene ya una alternativa delante, que somos socialistas, que vamos a combatir todo lo que encontré en contra de las personas".

Sobre en qué punto se encuentran las negociaciones con Soler y Bielsa respecto a los cargos orgánicos, la futura secretaria general ha comentado: "El punto es que hemos llegado a un acuerdo y yo creo que en democracia y en política tenemos que poner en valor los acuerdos, que son una victoria".

"NOS REUNIREMOS MIL VECES"

"Es un acuerdo sincero, es un acuerdo honesto, es un acuerdo que nace del convencimiento de que la esperanza del PP era que llegáramos al Congreso desunidos y partidos. Ahora ya hemos conseguido unirnos en un proyecto común y por tanto estamos trabajando juntos. Nos reuniremos mil veces, trabajaremos juntos esta campaña, iremos al Congreso de marzo aglutinando a la militancia, que es lo que debemos hacer. Y lo vamos a hacer los tres, lo vamos a hacer la secretaria general y todas las fuerzas vivas que hay en la Comunitat Valenciana dentro del partido", ha asegurado.

Ha añadido que irán informando de los avances, pero ha reclamado comprensión porque "el diálogo forma parte también de este trabajo interno".

Inquirida por si cree que la militancia pueda estar "desencantada" por no haber podido elegir, Morant ha respondido que "no hay nada más democrático que un acuerdo". "Y los tres hemos coincidido que, efectivamente, presentamos nuestra precandidatura, cada uno de los tres hicimos nuestra presentación acompañados de determinada parte o de gente del partido, y los tres escuchamos a la militancia que lo que querían era que fuéramos unidos. Escuchada la militancia nos sentamos y hemos acordado de manera sincera y honesta que la mejor manera es ir unidos bajo la candidatura que me convertirá en secretaria general".

"Yo creo que había que acabar ya con esto de las familias, los sectores... La familia es el Partido Socialista, es el instrumento, es el patrimonio de la sociedad", ha finalizado.