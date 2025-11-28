Morant insta a Feijóo a "aceptar la democracia" en lugar de convocar manifestaciones "que le han salido bastante mal"

Archivo - La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ofrece declaraciones a los medios, en imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "aceptar la democracia" en lugar de "convocar manifestaciones que, de momento, le han salido bastante mal".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar este viernes el Hospital La Fe de València, después de que Feijóo haya anunciado una concentración "cívica", "abierta" y sin siglas para este domingo junto al Templo de Debod en Madrid tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos.

Preguntada por si considera legítimo el llamamiento realizado por el líder del PP, Diana Morant ha afirmado que "legítimo es", al tiempo que ha augurado que a esa convocatoria "se llevarán los rosarios, igual que están haciendo durante los últimos años en torno a la sede de Ferraz para rezar".

"Se llevarán esas banderas de España con las que se enrollan, algunas de ellas predemocráticas. Se llevarán, a lo mejor también, esas muñecas hinchables que representan a las ministras, que también han venido a traernos allí a Ferraz", ha apuntado.

Y ha argumentado: "Llevan siete años revolviéndose contra un Gobierno legítimo que salió de las urnas en 2019 y que volvió a salir de las urnas en 2023. Eso es democracia. Y aceptar la democracia es lo que debería hacer Feijóo en vez de seguir haciendo manifestaciones que, de momento, le han salido bastante mal".