Morant insta a Mazón a "dejar de escampar bulos" sobre ayudas de la dana: "Queremos que llegue cada céntimo a afectados"

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a "dejar de escampar bulos" sobre las ayudas del Gobierno por la dana que afectó a Valencia. "Está diciendo que las personas tendrán que devolver dinero de ayudas y no es verdad. Queremos que llegue cada céntimo a las personas afectadas", ha sostenido.

Así se ha pronunciado este sábado Morant en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presidir la reunión del Comité Nacional del PSPV, al ser preguntada por las declaraciones de Mazón en las que afirma que las ayudas del Gobierno por la dana no están llegando a los afectados y donde alerta de la posibilidad de que tengan que devolverse "en forma de impuestos".

En este sentido, Morant ha instado a Mazón a que "deje de escampar bulos, de engañar a la gente y de utilizar el dolor de las personas". "Está diciendo que las personas tendrán que devolver dinero de ayudas y no es verdad. Queremos que llegue cada céntimo a las personas afectadas", ha asegurado, con el objetivo de que estas personas puedan "volver a sus vidas" y se pueda "reactivar la economía".

"Nosotros estamos poniendo dinero, estamos haciendo que lleguen las ayudas cuanto antes mejor y el señor Mazón que haga su trabajo y que deje de escampar bulos", ha reiterado, al tiempo que ha garantizado que los "17.600 millones de euros de ayudas" puestos a disposición por el Gobierno "ya están llegando" y ha recordado que hay una oficina para tramitarlas en los municipios afectados por la dana.

Además, Morant se ha preguntado si Mazón "ha pedido una ayuda y no le ha llegado", ya que ha considerado que el 'president' "va de víctima". "El señor Mazón no es una víctima de la dana, la Generalitat no es una víctima de la dana. Lo que debe hacer el señor Mazón y la Generalitat es ponerse las pilas y estar a la altura de las circunstancias", ha aseverado.