Morant no se cree el perdón de Camarero por decir que el Gobierno está "lleno de prostitutas": "Ha dicho lo que piensa"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación. - EDUARDO MANZANA

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que no se cree "las disculpas" de la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Igualdad, Susana Camarero, por unas declaraciones en el pleno de Les Corts en las que ha afirmado, dirigiéndose a los socialistas valencianos: "Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas, se vienen a rasgar las vestiduras por una comisión de servicio".

Posteriormente, la dirigente 'popular' ha subrayado que se trató de un "lapsus corregido inmediatamente", ha pedido disculpas y ha acusado a los socialistas de "manipular" su intervención.

Sin embargo, la ministra Morant, en declaraciones a los medios este jueves por la tarde en València, ha incidido en que Camarero "esta mañana ha dicho que el Gobierno de España está lleno de prostitutas" y ha recalcado: "El Gobierno de España son el presidente, las vicepresidentas, los ministros y las ministras. Punto".

Además, ha hecho hincapié en que la dirigente valenciana también "ha dicho que las ministras y vicepresidentas del Gobierno de España somos prostitutas" y ha advertido de que, en este contexto, "las palabras importan".

Dicho esto, ha argumentado que no se cree "las disculpas" de Susana Camarero y ha considerado que "lo que le ha fallado un poquito" a la vicepresidenta primera del Consell "es que ha dicho lo que piensa", a su juicio, "igual que el otro día" hizo el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, el 'popular' Jorge Azcón, al comparar la apariencia física de la hasta hoy ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, con la exministra y líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría.

"Es que en ellos es intrínseco el desprecio a todo lo que tiene que ver con el Gobierno de España, todo lo que tiene que ver con una Administración progresista a la que llevan insultándonos y deslegitimando desde el primer día", ha censurado Morant.

Con todo, ha zanjado: "Así que yo lo siento, pero la señora Susana Camarero dice que pide disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas, y yo no disculpo a la señora Susana Camarero".