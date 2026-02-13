Morant sobre que Óscar López achaque a Lambán la derrota del PSOE en Aragón: "Es un análisis político desde el respeto"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 13 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha calificado hoy de "análisis politico desde el respeto" las declaraciones que ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en las que achacaba el mal resultado electoral en Aragón a que el PSOE no se dedicó a hacer oposición al 'popular' Jorge Azcón cuando estaba encabezado por el expresidente fallecido Javier Lambán.

Morant ha realizado estas declaraciones ante los medios antes de clausurar en Castelló las jornadas interparlamentarias de los socialistas valencianos de la provincia al ser preguntada al respecto.

"Es un análisis político desde el respeto y, por tanto, creo que también podemos hacer nosotros análisis políticos", ha dicho Morant, quien ha añadido que, como secretaria general del PSPV, cree que donde está el PSOE en la oposición tiene que hacer oposición. "Si lo que queremos es frenar a la ultraderecha, tenemos que hacer oposición al PP, que es quien la está llevando de la mano a las instituciones", ha finalizado.