Morant reivindica que el nuevo modelo de financiación es "por fin justo" para la Comunitat e insta a Llorca a apoyarlo

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, comparece en la sede PSPV-PSOE, a 29 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que este viernes es un "día histórico" para la Comunitat Valenciana después de que el Gobierno de España haya presentado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que es "por fin justo" para la región, por lo que ha instado al 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, a apoyarlo "por el bien de los valencianos".

En una comparecencia ante los medios este viernes por la tarde en la sede del PSPV en València, Morant ha reivindicado que se trata del mejor modelo de financiación "que ha tenido nunca en la historia nuestro país" y ha valorado que recoge "todas las reclamaciones históricas que ha hecho nuestra tierra, la sociedad civil y la política" que practican los socialistas valencianos.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que tanto el 'president' de la Generalitat como su Consell se ha quedado "noqueado" tras conocer la propuesta. "No sabe qué decir, no sabe cómo reaccionar", ha incidido. De cualquier modo, ha pedido a Llorca que esté "a la altura" de este "gran regalo que nos ha hecho el Gobierno de España".

En concreto, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente. La autonomía valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros.

"DOBLA" LO QUE LLORCA HABÍA EXIGIDO A SÁNCHEZ

Además, Morant ha hecho hincapié en que apenas dos semanas después de que Pérez Llorca visitara la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el dirigente valenciano recibe un modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo central que "dobla" lo que este exigía al Gobierno en aquel encuentro.

Por tanto, ha avisado de que ahora "no nos valen todas esas excusas que está utilizando ya el Consell", que ha insistido en que ha quedado "noqueado y está buscando ya con lupa qué puede objetar a un modelo de financiación que es justo por fin para los valencianos".

"Es muy merecido para todo aquel valenciano que cada día se esfuerza y con su esfuerzo contribuye a la financiación, esa caja común, y que justamente ahora va a ver cómo recibe la justa medida, la financiación adecuada para poder ir a un hospital, para poder ir a un centro educativo con sus hijos", ha enfatizado.

Con todo, ha asegurado que espera que, el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para explicar a los gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación, Pérez Llorca "defienda a los valencianos en la reunión ante la ministra de Hacienda", María Jesús Montero.

Morant ha señalado que el jefe del Consell no ha sido elegido por los valencianos, sino por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, e "incluso" por el de Vox, Santiago Abascal, pero ha recalcado que este hecho "no puede condicionar ni impedir que el miércoles el señor Pérez Llorca vaya allí y vote a favor de este nuevo sistema de financiación por el bien de los valencianos y de las valencianas".

A su juicio, "otra cosa" sería "seguir la consigna" de 'Génova', pero ha insistido en que el hecho de que Pérez Llorca sea un presidente "puesto e interpuesto" por el PP nacional "no puede evitar que represente a los valencianos y a nuestros intereses".

EL CRITERIO DE POBLACIÓN "ES EL ELEMENTO NUCLEAR"

Al margen de ello, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha reivindicado que este nuevo modelo "es el que hemos defendido la sociedad valenciana desde hace muchos años" y ha valorado que el criterio de población "es el que impera, es el elemento nuclear y es el que marca los parámetros y la redistribución de este nuevo sistema de financiación".

Además, ha destacado que se añaden nuevos criterios ante los "nuevos retos que tienen las sociedades después de 14 años, como la sociedad valenciana, de enfrentarse al gran reto de la emergencia climática". Y ha especificado que, con estas nuevas normas, "dos terceras partes de ese nuevo elemento que computa dentro del sistema de financiación vienen al litoral mediterráneo y, por tanto, también beneficia claramente a la Comunitat Valenciana". "Esta propuesta supera todas las expectativas que habíamos volcado los valencianos o que habían calculado los expertos", ha reivindicado.

Diana Morant ha expuesto que "este plus" que va a recibir la región con el nuevo modelo supone, entre otras cosas, "lo mismo que cuestan al año todos los profesores de Primaria y Secundaria de los colegios e institutos de la educación pública valenciana" y también "todo el personal de los centros de salud y los hospitales".

Con todo ese dinero, ha indicado, "podríamos construir 18.000 viviendas en un año, que significa multiplicar por 12 el actual presupuesto del Consell en materia de vivienda", o también "construir 200 centros de salud, 300 institutos, 400 colegios o multiplicar por siete el presupuesto que se dedica a la dependencia" en la región.

"SI NO ENTIENDE ALGUNA COSA", QUE LE PREGUNTE A MONTERO

También ha valorado las declaraciones del 'president' de la Generalitat en las que ha expuesto que a priori hay aspectos que le "preocupan" de la propuesta del nuevo modelo y ha replicado al jefe del Consell que, "si no entiende alguna cosa" o "si no se lo ha estudiado" tiene "la oportunidad" de preguntarle el próximo miércoles a la ministra de Hacienda en el CPFF. Y ha agregado: "Yo me presto también a explicarle lo que no entienda.

De cualquier modo, ha incidido en que la Comunitat Valenciana no puede permitirse que "por ignorancia o por mala fe" el PP y el Consell "renuncien a 3.700 millones de euros más para los valencianos al año". "Porque no son suyos", ha recalcado.

En este punto, ha advertido a Pérez Llorca: "Aunque ahora ocupe el sillón de la Presidencia de la Generalitat, ese dinero es de los valencianos y para los valencianos". Y ha garantizado que tanto los socialistas valencianos como también ella lo defenderán.

"NO SE PODÍA ESPERAR MENOS" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Por último, ha reivindicado que con este nuevo modelo "en términos absolutos" la Comunitat Valenciana será "la tercera comunidad que más dinero va a financiarse" al año y en criterio de población por habitante "somos la segunda por detrás de Murcia".

A su juicio, "no se podía esperar menos de un Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha transferido 300.000 millones de euros más a todas las comunidades autónomas desde que es presidente en comparación con el anterior presidente, Mariano Rajoy".

"No se podía esperar menos de un Gobierno decente, progresista, solidario, que entiende y respeta y apoya el sistema autonómico y el Estado de bienestar", ha agregado.