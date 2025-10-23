Morant reprocha al Consell que "vuelva a la guerra de castellano contra valenciano" en la PAU para "desviar la atención"

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reprochado al Consell que "vuelva a la guerra del castellano contra el valenciano", esta vez en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Considera que este es "el único recurso de la derecha de la Comunitat Valenciana para desviar la atención de las cosas que son verdaderamente importantes".

Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los periodistas en València, al ser preguntada por la petición del conseller de Educación, José Antonio Rovira, al Gobierno de introducir cambios en la normativa que regula las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para que el alumnado de la Comunitat pueda elegir entre examinarse de Castellano o Valenciano, o en su caso, si se examinan de las dos lenguas, que solo compute la calificación más alta.

En este sentido, ha tachado de "ocurrencia" esta propuesta, que cree que es para "desviar la atención y el foco de las cosas que le importan a la ciudadanía".

Además, ha recalcado que el planteamiento de Rovira tiene "poco sentido", porque el examen de Castellano "no se va a quitar nunca de la prueba de la PAU" porque está establecido para todo el país. "Por tanto, lo que le están diciendo a la gente de manera engañosa es que se pueden evitar el examen de Valenciano", ha criticado.

En cuanto al argumento de Rovira de que la nota de Valenciano es "la más baja" de fase general, Morant ha sostenido que el alumnado de la Comunitat "tiene mejor media en el de Valenciano que en el de Castellano en la PAU".

"Lo que se trata es de enseñar bien, de formar bien, de poner los recursos necesarios para los maestros y para los profesores para que los estudiantes vayan lo mejor preparados a las pruebas de acceso a la universidad, que es un momento muy importante para la ciudadanía", ha destacado.