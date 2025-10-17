Morant dice que el funeral de Estado por la dana "tiene que garantizar" el "respeto profundo al dolor de las víctimas"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Señala que "respeta" y "hasta entiende" la petición de miembros de la Asociación de Víctimas Mortales de que Mazón no acuda al acto

ALICANTE, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha señalado que el funeral de Estado por las 229 víctimas de la dana, que se celebrará el próximo 29 de octubre en València coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe, "tiene que garantizar" el "respeto profundo al dolor de las víctimas". "Ahí es donde tenemos que estar todos, en ese sentimiento", ha apostillado.

Así lo ha expresado este viernes en declaraciones a los medios en Villena (Alicante), donde ha asistido a la inauguración del Foro Municipalista del Corredor Mediterráneo que se celebra en esta ciudad.

Interrogada por el rechazo de miembros de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O a que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, asista al funeral de Estado, Morant no ha querido opinar de lo que haga el jefe del Consell, pero ha remarcado que la Comunitat Valenciana" y España deben "un funeral" a las víctimas: "Donde las arropemos, donde les digamos que efectivamente esta tierra sigue en duelo. Seguimos compartiendo el dolor de las víctimas".

"No es una cuestión de ir a un sitio, es una cuestión de estar con el sentimiento y la emoción adecuada. Y el sentimiento adecuado es respetar a las víctimas", ha reiterado la ministra y líder de los socialistas valencianos.

Cuando se le ha repreguntado si cree que Mazón debe acudir o no a acto, ha contestado: "Yo respeto lo que piensan las víctimas y hasta lo entiendo, pero yo ya no sé el señor Mazón qué hará o no hará".

"Sé quizás lo que yo haría : yo no habría llegado el funeral de Estado, yo me habría ido a mi casa, pero, claro, no podemos esperar demasiado del señor Mazón".