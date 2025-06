Morant subraya que Leire Díez "no tiene nada que ver" con el Gobierno y "no lo representa"

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha subrayado que Leire Díez, militante socialista a la que el PSOE ha abierto un expediente a raíz de las informaciones publicadas con audios en los que pide información comprometedora contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y un fiscal, "no representa al Gobierno de España".

"No tiene nada que ver con el Gobierno y, desde luego, lo que dice no representa al Ejecutivo", ha reiterado Morant en declaraciones a los medios de comunicación este lunes antes de intervenir en la 8ª Reunión de Servicio de Cambio Climático de Copernicus que ha tenido lugar en el Edificio Veles e Vents ubicado en La Marina de València.

Preguntada por el hecho de que el PP haya solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones de por qué la militante socialista decía trabajar por orden de alguien de "arriba" del Ejecutivo para atacar a jueces, fiscales y a la UCO de la Guardia Civil, la ministra ha recordado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que "la semana pasada un secretario de Estado de Interior del gobierno de Mariano Rajoy entró en la cárcel precisamente porque los políticos, los que gobernaban, convirtieron el Ministerio de Interior en una cloaca, las cloacas del Estado".

A su juicio, Feijóo "tiene muy poco que exigir al Gobierno". "Yo lo que puedo afirmar como ministra del Gobierno de España es que esta señora, la que he visto en los vídeos porque yo no la conozco, no representa al Gobierno de España. No tiene nada que ver con el Gobierno y, desde luego, lo que dice no representa al Ejecutivo", ha remarcado.