Morant tacha de "indecencia y cobardía" que la Generalitat abandone el CPFF en un "capítulo histórico para valencianos"

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha tachado de "indecencia y cobardía" que la Generalitat Valenciana haya abandonado esta tarde la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) --junto a los consejeros del ramo de las demás comunidades gobernadas por el Partido Popular--, en un día que ha calificado como "un capítulo económico histórico para los valencianos".

Así se ha manifestado este miércoles Morant, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, después de que la consellera de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, haya abandonado la reunión del CPFF, según ha argumentado, por "dignidad" y para evidenciar su "rechazo" a un pacto de asunción de deuda de las comunidades autónomas que, a su juicio, "venía amañado y que no soluciona ninguno de los problemas de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, Morant ha recalcado que "nunca antes el Gobierno de España había condonado deuda de la Comunitat Valenciana", en este caso "11.210 millones de euros de deuda de los valencianos y de las valencianas" a la comunidad que más deuda por habitante de toda España".

"Lo hacemos, el Gobierno de España, sin el Consell que se ha levantado de la mesa", ha afeado Morant, quien ha lamentado que el día de hoy "pasa la historia de los valencianos y de las valencianas también por el esperpento de Mazón y del Consell del Partido Popular".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha censurado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, la "indecencia de sus mentiras sobre el día 29 de octubre". "Lleva cuatro meses mintiendo a todos los valencianos, que ya no lo soportan más", ha sostenido.

En segundo lugar, ha reprochado "la indecencia y la cobardía política de levantarse de la mesa del Consejo de Política Fiscal en la que el Gobierno de España le ha condonado a los valencianos nada más y nada menos que 11.210 millones de euros".

"Mazón no tiene derecho a mentir y tampoco tiene derecho a renunciar a 11.210 millones de euros porque no son suyos. No es el Gobierno de España quien le condona a Mazón deuda, se la está condonando a los valencianos y a las valencianas; es dinero de los valencianos y las valencianas", ha criticado.

No obstante, Morant ha hecho hincapié en que "a pesar de Mazón" se va a llevar a cabo la condonación de la deuda. "El Consell de Mazón no está ni se le espera. Ni estuvo el 29 de octubre, en el peor día de los valencianos, ni está en un capítulo económico histórico para los valencianos", ha censurado.

"La Comunitat Valenciana superará este momento como lo ha hecho siempre. Lo superaremos. Superaremos la negligencia, la irresponsabilidad de Mazón y del Partido Popular y lo haremos de la mano del Gobierno de España", ha zanjado.