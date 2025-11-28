Morant ve un horizonte "nada esperanzador" tras la investidura de Llorca, "más de lo mismo" que Mazón: "No cambia nada"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha considerado que el recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es "más de lo mismo" que su antecesor, Carlos Mazón. "Ayer intentaron vendernos que cambiaba algo pero no ha cambiado nada", ha sostenido.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar este viernes el Hospital La Fe de València, después de que Les Corts invistieran este jueves 'president' de la Generalitat al 'popular' Juanfran Pérez Llorca con los 40 votos del PP y los 13 de Vox. Preguntada sobre qué horizonte se abre ahora en la Comunitat Valenciana, ha respondido que "nada esperanzador".

"Pérez Llorca es más de lo mismo. Ayer intentaron vendernos que cambiaba algo pero, en realidad, no ha cambiado nada", ha asegurado la también líder de los socialistas valencianos, que ha hecho hincapié en que el recién investido 'president' es "la mano derecha" de Carlos Mazón. "Es su secretario de Organización, estuvo también el 29 de octubre --de 2024, el día de la dana-- hablando con Mazón y no hizo nada, y, por tanto, es más de lo mismo", ha insistido.

Además, ha advertido de que Pérez Llorca fue "uno de los autores del pacto de la servilleta, el primer pacto negacionista de toda España que cerraron el PP de la Comunitat Valenciana y Vox, y sigue siendo, y ahora más, el presidente de Vox, para desgracia de los valencianos". "Vox ya gobierna y preside esta comunidad, porque al final Pérez Llorca ha respondido a lo que --Santiago-- Abascal le pidió" y esto ha sido "tan evidente", ha agregado.

"Pérez Llorca ayer se dirigió a Abascal. Abascal escribió en seguida un tuit para decir que le había gustado lo que había dicho --Pérez Llorca en su discurso--, básicamente que había leído y había comprado todos los postulados de Vox", ha censurado.

Y ha reprochado al recién investido 'president' de la Generalitat que haya "vendido los derechos de la Comunitat Valenciana, de las mujeres y del colectivo LGTBI, el derecho a que nos protejamos frente al cambio climático", todo ello para que el PP "no vaya a elecciones en la Comunitat Valenciana porque las perdería" y para "aguantar en el sillón". "Vamos a seguir desprotegidos por un gobierno negacionista y negligente", ha augurado.