Morant ve "pulsión de cambio" en la Comunitat y desea un Compromís "fuerte" para sumar, pero descarta un sorpaso al PSOE

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, presenta su candidatura a las primarias para optar a la Presidencia de la Generalitat valenciana, en la sede del PSPV-PSOE, a 2 de julio de 2026. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha formalizado su candidatura a las primarias del partido para aspirar a presidir la Generalitat en las elecciones de 2027 con la confianza de aprovechar la "pulsión de cambio" que ve en la Comunitat Valenciana.

"Creo que las fuerzas de izquierda han de ser capaces de hacer posible ese cambio y, desde luego, el Partido Socialista ha de liderar ese cambio como lo ha hecho siempre que la ciudadanía nos ha dado la confianza", ha proclamado Morant, quien ha rechazado la posibilidad de que en los comicios se produzca un 'sorpaso' de Compromís, una formación a la que ve "en un buen momento" y desea que esté "fuerte" para poder "sumar".

Así lo ha manifestado Morant en atención a los medios de comunicación en un acto en la sede en València del PSPV en el que ha oficializado su candidatura al proceso de primarias, tal y como confirmó anoche en Gandia, su localidad natal y donde fue alcaldesa varios años. "Pienso que puedo hacer una trabajo por la Comunitat Valenciana, una tierra que no se resigna y donde la gente me dice que necesitamos cambiar las cosas", ha aseverado.

En este punto, se ha mostrado convencida de que este territorio "no es el mismo desde la dana" y hay "miles y miles de motivos más que hacen imposible que continuemos con un Consell que no ha estado donde tocaba y que no ha estado cuando tocaba".

"Todo lo contrario: ha insultado a las víctimas y a todo el pueblo valenciano y nos ha inundado con mentiras. Esta tierra necesita un cambio urgente, sobre todo en la manera de hacer política", ha sentenciado la representante socialista, que ha apostillado: "Nosotros, con el pueblo valenciano, dimitiremos a Pérez Llorca y al Partido Popular. Los echaremos fuera democráticamente. Ellos no han querido convocar elecciones --tras la dimisión de Carlos Mazón-- y dejar que el pueblo eligiera".

"Somos o nosotros o Mazón, porque ellos son Mazón, Feijóo es Mazón, Pérez Llorca es Mazón, Mompó es Mazón, Catalá es Mazón. Lo tienen allí, lo tienen aforado, protegido, bien pagado y morenito de playa", ha reprochado.

Interrogada por si descarta la posibilidad de que el PSPV sea superado por Compromís en los próximos comicios, Morant ha respondido que sí "con todo el respeto a la otra formación política de la que estamos hablando, que vive también un muy buen momento".

"Compromís tiene una oportunidad real también de ser una gran fuerza aglutinadora de voto que no se tiene que quedar en casa", ha manifestado Morant, quien ha remarcado que "en ningún caso" ve a la coalición "desapareciendo en la ecuación". "Justo lo contrario, los necesitamos fuertes, necesitamos a un PSOE fuerte y necesitamos sumar y sumar más que ellos --los partidos de derecha-- y hay una posibilidad real y eso la gente lo tiene que saber que si queremos podemos darle la vuelta a la Comunitat Valenciana".

Por otro lado, ha augurado que los resultados que ella obtendrá en las elecciones "van a ser absolutamente diferentes" a los cosechados por otras exministras en sus territorios. "Son circunstancias distintas de territorios distintos", ha hecho notar.

ALEGRÍA Y MONTERO

"Yo adoro a Pilar Alegría y su manera de hacer política. Adoro a María Jesús Montero y su manera de hacer política. Pero aquí tenemos mucha suerte, aquí estamos unidos toda la federación valenciana. Nosotros tenemos nuestros líderes dando la cara por el PSPV: a Joan Lerma, a Ximo Puig.. Aquí todos nos sentimos orgullosos de nuestro pasado y ellos se sienten orgullosos del futuro que representamos ahora, esta generación. Somos caras nuevas. Representamos un PSPV nuevo, pero también representamos el PSPV de siempre", ha reflexionado.

Y sobre si va a continuar formando parte del Gobierno de España, la también ministra de Ciencia y Universidades ha dicho que "claro" que volverá a su tierra, de la que no se ha ido "nunca".

"Pero de momento --ha precisado-- considero que continúo teniendo un papel como ministra en aquellos problemas que continúan teniendo los valencianos y las valencianas y a los que este Consell no sabe o no quiere responder".

Entre ellos, ha citado la lucha contra la violencia de género, para la que "el presupuesto de la Generalitat solo incluye la partida que viene directamente del Gobierno de España". "Hay 0 euros por parte del gobierno valenciano, 0 euros; es decir, las mujeres que sufren violencia de género en nuestra comunidad solo pueden contar con el gobierno de España, no pueden contar con el gobierno de PP y Vox".

"Como ministra del Gobierno de España en cualquier consejo de ministros hago yo más de lo que hará Pérez Llorca en toda la su legislatura para los valencianos y los valencianos. Y por eso continúo siendo ministra del Gobierno de España, porque me siento útil", ha aseverado.

En cuanto al equipo que la acompañará en su candidatura, ha subrayado la "suerte" de los socialistas valencianos "porque tienen mucho talento y muchas personas comprometidas dentro y fuera del partido".

UNIÓN Y APERTURA

Ha recordado aquí su mensaje en el Comité Nacional donde se dieron "las pautas", que para ella --ha resaltado-- son "unión, ya que la sociedad necesita al Partido Socialista unido, y apertura, para que toda la gente que quiera hacer cambiar la sociedad valenciana para mejor sepa que tenga o no carné socialista, puede contribuir y ayudarnos a construir y a dibujar y a escribir el proyecto socialista".

"El equipo se conformará porque vamos a por la Generalitat, a los ayuntamientos y a las diputaciones y nos hace falta mucha gente. No hablo de un equipo, hablo de equipos, de gente que quiera transformar esta comunidad y hacerla cambiar. Y ahí hay que haber muchísima gente.

Será difícil hacer listas, pero no solamente las personas que estén en las listas serán sumadas a un proyecto socialista que sale a ganar y a gobernar", ha resuelto.