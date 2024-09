Morera (Compromís) exige a Sánchez que reúna a sus socios para "consensuar una propuesta sobre financiación autonómica"

VALENCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador de Compromís, Enric Morera, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reúna a los representantes de las fuerzas políticas que conforman la mayoría parlamentaria y de investidura para "consensuar una propuesta sobre la nueva financiación autonómica".

Asimismo, ha exigido "una estrategia política y parlamentaria para confrontar la posición destructiva del PP hacia cualquier acuerdo", ya que, ha criticado, "su único objetivo es reventar el gobierno progresista en España como demuestran pleno a pleno en el Senado".

Morera ha considerado que Sánchez "está cometiendo muchos errores en la gestión de este proceso, debilitando la estabilidad del Gobierno". En este sentido, ha señalado "el protagonismo indebido que se está dando a las presidencias autonómicas del PP, las cuales no buscan el consenso, sino dividir al PSOE y sus socios progresistas".

Como ejemplo, ha citado el caso valenciano, donde, ha censurado, "el 'president' Mazón se salta los acuerdos de Les Corts y adopta una postura partidista, desoyendo los mandatos del legislativo valenciano". "Aquí dicen una cosa y en el Senado proponen y votan otras distintas", ha reprochado Morera, según ha indicado la coalición valencianista en un comunicado.

El senador de Compromís ha afeado la "falta de información y diálogo con los socios de investidura, lo que está generando confusión y debilitando las posiciones políticas de las fuerzas que han apoyado, hasta ahora, al Gobierno". "Sin sus socios, Sánchez no podrá gobernar, y este comportamiento errático y desleal no lo merecemos", ha manifestado.

"Como senador, debo defender posiciones progresistas y buscar acuerdos solidarios en cada pleno sin saber realmente cuáles son los planes del Gobierno. Nos han engañado repetidamente con promesas y plazos; es momento de sentarse a dialogar y buscar soluciones", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que "la soberbia no lleva a ninguna parte, especialmente cuando no se tiene mayoría parlamentaria". "El PP, desde luego, no se la va a dar", ha apostillado.

CREACIÓN DE UN "ESPACIO PROGRESISTA"

En este sentido, Morera ha propuesto crear un "espacio progresista" donde se elabore una propuesta de financiación autonómica que "cuente con el respaldo suficiente en las Cortes Generales y tenga un verdadero contenido político". "El PP podría apoyar una propuesta de financiación a su gusto, pero nunca aprobaría los presupuestos", ha remarcado.

"Por lo tanto, es fundamental llegar a un acuerdo con los socios fieles para asegurar la gobernabilidad y cumplir con los compromisos adquiridos", ha reivindicado el senador.

El próximo miércoles, Compromís llevará esta posición al Senado mediante una enmienda a una moción presentada por el Partido Popular. Morera ha afirmado la iniciativa del PP "resta todo sentido a las reuniones que el Gobierno está manteniendo con los presidentes autonómicos del PP".

"No se puede ignorar la realidad como si no pasara nada", ha alertado, y ha asegurado que "Compromís será leal a los acuerdos firmados", por lo que "exige esta misma lealtad al PSOE, que debe decidir con quién quiere gobernar".