Morera, Pla, Narbona y Castedo, citados a la comisión en Corts sobre la financiación de PSPV y Bloc

Publicado 08/11/2018 13:29:44 CET

Puig, Oltra y Zapatero no acudirán como pedían PP y Cs al aprobarse el plan de Podemos, que ha rechazado un acuerdo con los 'populares'

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación en Les Corts sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc entre 2007 y 2008 acogerá las comparecencias del presidente del Bloc y de Les Corts, Enric Morera; el ex secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla, la exministra de Medio Ambiente socialista Cristina Narbona o los exalcaldes de Gandia José Manuel Orengo (PSPV) y Arturo Torró (PP) o la ex primera edil 'popular' de Alicante Sonia Castedo, además de ex responsables y ex trabajadores de la empresa Crespo Gomar.

Así consta en el plan de trabajo aprobado este jueves en una tensa comisión en la que se ha dado luz verde a la propuesta de Podemos, que ha sido respaldada por PSPV y Compromís, que no habían planteado propuestas. Por su parte, PP y Ciudadanos habían presentado sus propios planes y han acordado aunarlos en una única propuesta, asumiendo íntegramente el plan de Podemos para conseguir un plan conjunto, pero la formación morada ha rechazado esa posibilidad y se ha mantenido en la defensa de su propio plan.

De este modo, no tendrán que acudir a la comisión los comparecientes que proponían PP y Cs, entre otros el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig; la vicepresidenta y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y algunos de los que fueron sus ministros (Bernat Soria y Beatriz Corredor) y el exsecretario general del PSPV de la provincia de Valencia y actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

La diputada de Podemos Cristina Cabedo ha defendido que su plan es "ambicioso y especialmente centrado" y especifica que las comparecencias podrían ampliarse si se considera necesario durante el transcurso de la comisión, ha subrayado la necesidad de que las sesiones tengan "la periodicidad necesaria" para que haya un dictamen antes de que acabe la legislatura y los valencianos "tengan la máxima información cuando vayan a votar".

Así, ha criticado el plan de Cs al establecer un plazo mayor para ese dictamen, señalando que parece que "no quieren trabajar", y el del PP, que ha calificado de "demagogo" por su alusión a la demora en la constitución de la comisión cuando "estas Corts están colapsadas por sus pufos".

EL PP PIDE "NO PONER LÍMITES" A INVESTIGAR

El 'popular' Rubén Ibáñez ha resaltado que cuando se trata de investigar "no se deben poner límites" y ha defendido su lista de comparecientes, en la que figuraba un extenso número de personas que trabajaron para Crespo Gomar o la exvicesetraria del PSPV y exministra Leire Pajín.

"No tenemos ninguna cortapisa", ha subrayado, para indicar que asumían todas las comparecencias pedidas por Cs y por Podemos "al 100%", con el objetivo de que "el consenso sea más que una palabra y la investigación más que un hecho".

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha pedido a Podemos que "recogiera ese guante" para "llegar al fondo de la cuestión", asegurando que "cuanta más información, mejor".

No obstante, Podemos ha rechazado llegar a una propuesta única que aglutinara los tres planes de trabajo, lo que ha provocado el enfado de PP y Ciudadanos. Ibáñez, de hecho, ha acusado a Podemos de ser "cómplice, el arma útil" de PSPV y Compromís para "torpedear" y que no comparezcan "determinadas personas". "Es una marioneta en manos del Botànic", ha señalado.

EL PSPV INCIDE EN QUE NO HUBO FINANCIACIÓN IRREGULAR

Por su parte, la socialista Rosa Peris ha justificado no haber presentado un plan de trabajo al ser investigada su actuación y se ha mostrado confiada en el resultado porque "la respuesta que se va teniendo de la justicia es positiva" y "el PSPV nunca tuvo una trama corrupta, no se financió de manera irregular". No ha querido criticar ningún plan pero ha manifestado que apoyarían la propuesta de Podemos.

Mònica Álvaro (Compromís) ha criticado los planes de Cs y PP aludiendo a la redacción de los mismos y a alusiones como 'Bloc Nacionalista Obrero Español' o 'Glorica Marcos'.

COMENZARÁ EL 10 DE DICIEMBRE

Las comparecencias comenzarán el lunes 10 de diciembre, con cinco citados en turno de mañana y tarde, según han acordado los grupos. Se solicitará documentación relacionada con la investigación policial y judicial del caso y cualquier información complementaria que pudiera ayudar a entender las relaciones de Crespo Gomar con los diferentes partidos políticos.

Se pide también distinta documentación sobre contratos de Benidorm y Gandia, de la empresa Acuamed por asuntos publicitarios relacionados con las desaladoras de Dénia y Torrevieja adjudicados a empresas relacionadas con Crespo Gomar, abundante documentación financiera sobre esta mercantil, los pagos entre 2004 y 2015 por parte de la Generalitat y el sector público instrumental a empresas como Blauverd, Metrovacesa, Lubasa, Hospimar o la propia Crespo Gomar, entre otras, así como información a los juzgados de Valencia, Benidorm, Madrid y Gandia encargados de la instrucción del caso.

LISTA DE COMPARECIENTES

Entre los comparecientes figuran también el denunciante del caso, el diputado 'popular' José Císcar; el empresario Enrique Ortiz, como "potencial poseedor de información de interés" o la exalcaldesa de Dénia (PP) Ana Kringe y los ex alcaldes de Benidorm Agustín Navarro y Manuel Pérez Fenoll.

También están citados el exgerente de Crespo Gomar, Alberto Gomar; la ex empleada de esta empresa Lucía Pascual --que ya se negó a declarar en la comisión del Senado y cuyo caso se ha puesto en conocimiento de Fiscalía-- y el exempleado José Ramón Tiller; la exdirectora general de Consumo y candidata socialista a Alicante en 2007 Etelvina Andreu; el responsable de finanzas de Compromís-Bloc, Xavier Martí, el ex secretario de finanzas del PSPV Pepe Cataluña o el responsable de campaña del Bloc en 2007 Lluís Miquel Campos.

Asimismo, se llamará a distintos responsables y representantes de diferente grado de empresas como Hospimar, Burger King, Construcciones Blauverd, Lubasa, Egevasa o Fomento Urbano de Castellón y Castellonense de Contadores de Instalaciones Industriales.