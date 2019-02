Morera renuncia a disputar a Ferri el número 2 de la llista de Compromís per a "evitar confrontacions internes"

Publicado 11/02/2019 15:13:11 CET

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha decidit finalment no aspirar a ser el número 2 de la llista autonòmica de Compromís a les eleccions per a evitar possibles "confrontacions internes", ja que a eixe lloc es presenta també l'actual portaveu de la coalició en el parlament valencià, Fran Ferri.

El passat 15 de gener Morera va anunciar la seua intenció de concórrer a les primàries de Compromís per a formar part de la llista autonòmica, encara que no per a liderar-la, amb l'objectiu d'"ajudar i consolidar el Govern del Botànic i assumir nous reptes". Dies després, el 26 de gener, ho va fer Ferri, que justificava el seu pas avant en "la impressió de que venen temps difícils" i contra "aquells que propugnen l'odi, la uniformitat i la intolerància".

Ara, Enric Morera ha optat per no disputar-li a Ferri el número 2 de la llista --continua postulant-se per a formar part en un altre lloc-- per a "evitar confrontacions internes innecessàries i fer una candidatura unida i fort" amb la finalitat de que "l'extrema dreta no governe en les institucions valencianes", segons han apuntat a Europa Press fonts properes al dirigent del Bloc.

D'altra banda, aquest mateix cap de setmana la vicepresidenta de la Generalitat i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, feia oficial la seua intenció d'encapçalar la candidatura a la presidència del Govern valencià en les primàries de la coalició, després de l'aprovació del reglament per més del 90% de les persones que integren els màxims òrgans dels tres partits inclosos en Compromís (Iniciativa, Bloc i Verds).

D'acord a eixe reglament, que va ser aprovat amb un total de 263 vots a favor, un en contra i 28 abstencions, els aspirants tenen de temps fins demà dimarts, 12 de febrer, per a presentar la seua candidatures i quatre dies més per a arreplegar avals. Dins d'un mes, el dissabte 9 de març, se celebrarà la votació presencial a tota la Comunitat Valenciana.