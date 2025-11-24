Morrissey actuará en marzo en València, Zaragoza y Sevilla

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Morrissey celebrará su "legado eterno" con tres conciertos en València, Zaragoza y Sevilla en marzo de 2026.

El icono del pop británico y exlíder de The Smiths actuará el 12 de marzo en el Palau de les Arts de València, el 14 de marzo en el Auditorio de Zaragoza y el 16 de marzo en el Cartuja Center, en tres conciertos coorganizados por Primavera Sound y SFMusic.

Desde la promotora de los conciertos recuerdan que la influencia de Morrissey es innegable, ya que está considerado como una de las figuras más relevantes del pop británico, así como uno de los mejores letristas de su generación.

Durante su carrera, Morrissey ha publicado 13 álbumes de estudio en solitario que alcanzaron el 'top 10' en Reino Unido. Además, recientemente recibió el Premio Social Vanguard 2024 en reconocimiento a su excepcional servicio y dedicación a los derechos de los animales.

Como vocalista de The Smiths, Morrissey marcó para siempre la historia de la música con solo cuatro álbumes, mientras como solista ha consolidado un sonido que aún resuena hoy en día.

Cuando vio la luz el primer sencillo de The Smiths, 'Hand in glove', la realidad musical cambió y se inauguró así una colección de himnos generacionales como 'This charming man', 'How soon is now?' y 'There is a light that never goes out'. Cuando Morrissey emprendió su carrera en solitario, esa colección se amplió con 'Suedehead', 'Everyday is like sunday', 'Irish blood', 'English heart' o 'First of the gang to die'.

La venta general de entradas para los conciertos de Morrissey en marzo se abrirá en la web de Serious Fan Music el próximo 28 de noviembre a las 10 horas.