Morrissey suspende su concierto en València alegando "falta de sueño" por el ruido en la ciudad

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El cantante Morrissey ha suspendido el concierto que estaba programado para este jueves en el Palau de Les Arts de València alegando la "imposibilidad" de actuar por estar "en estado catatónico" tras, según afirma, "no haber podido descansar esta noche por el ruido" en la ciudad, que ya se encuentra inmersa en actos festivos por las Fallas.
"El concierto programado para esta noche en València se ha visto imposibilitado por falta de sueño. Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar en València debido al ruido.
El concierto no se ha cancelado. Las circunstancias lo hacen imposible", se expone en un comunicado publicado en su web oficial.
En el sitio web hay un mensaje previo en el que se comunicaba las "circunstancias": "Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en València a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces techno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia ha dejado a Morrissey en un estado catatónico".
El artista ha protagonizado a lo largo de su trayectoria diversas polémicas y ya canceló en 2004 su directo programado en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).
El de València iba a ser el primero de los tres conciertos previstos en España --los otros dos se han anunciado en Zaragoza y Sevilla-- por el exvocalista de The Smiths para presentar su nuevo disco, 'Make-up is a lie'.