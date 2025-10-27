La Mostra reflexiona sobre el arte como "forma de resistencia" con el documental sobre Equipo Crónica

Manolo Valdés dice que 'Equipo Crónica, arte de trinchera' "es lo mejor que se ha hecho sobre ellos" - MOSTRA VALÈNCIA

¿Puede el arte ser una forma de resistencia? Esa es la pregunta que guía 'Equipo Crónica, arte de trinchera', que se exhibe este lunes dentro de la sección Finestra de la Mostra de València

Se trata del primer documental que recupera la historia del colectivo artístico valenciano del mismo nombre, activo desde 1964 a 1981, pionero en convertir el arte en un espacio de crítica política y social durante la dictadura franquista.

La película, escrita por Carlos López Olano y dirigida por Rafa Sesa y Felipe Villaplana, está nominada a los Premios Lola Gaos en la categoría de Mejor Largometraje Documental. Combina entrevistas actuales y material de archivo para reconstruir la trayectoria de los artistas Rafael Solbes, Juan Antonio Toledo y Manolo Valdés, cuyas obras, influenciadas por el Pop Art y la cultura de masas, transformaron la pintura en un lenguaje de resistencia frente a la censura.

A través del testimonio de Manolo Valdés, último miembro vivo del grupo, el documental traza un recorrido entre València y Nueva York, ciudad donde el artista reside desde hace más de cuatro décadas. Valdés rememora sus inicios junto a sus compañeros, las dificultades de crear arte bajo la dictadura y las vivencias compartidas en un periodo de intensa efervescencia política y cultural. El documental recupera también entrevistas inéditas de archivo con Rafael Solbes, fallecido en 1981, en las que reflexiona sobre el papel del artista en tiempos convulsos.

"El proyecto nació de la pasión de mi codirector, Felipe Villaplana, por Equipo Crónica", ha explicado esta mañana el director Rafael Sesa. "Él llevaba tiempo investigando y se dio cuenta de que no existía ningún documental sobre ellos. A partir de ahí, decidimos emprender esta aventura".

Sobre la capacidad del arte para transformar la realidad, Sesa reconoce cierta desilusión: "Admiro profundamente el esfuerzo de quienes siguen creyendo en el poder del arte, pero tengo la sensación de que hoy su impacto es menor. Vivimos en una saturación de información e imágenes que dificulta llegar al público".

Su productor, Ignacio Estrela, ofrece una mirada más esperanzadora: "Más allá del alcance inmediato, lo importante es que los artistas se posicionen. Que sus obras muestren los conflictos y problemas de la sociedad, y que al reconocerlos, el público reflexione y amplíe su mirada. En tiempos de dictadura, hacer arte era un acto peligroso y, precisamente por eso, más necesario". Un tiempo pasado en el que, como reconoció el propio Valdés estuvo ocho años sin pasaporte: "El Partido Comunista nos envió a cada uno un pasaporte falso y vivíamos con el miedo constante a que nos descubrieran".

El documental establece además un puente entre la València de los años sesenta y la actual. "Estamos volviendo a tiempos y maneras de pensar que recuerdan a aquella época. El mensaje de Equipo Crónica está más vivo que nunca: hay mucha desmemoria", han reafirmado Estrela y Sesa.

El proceso de producción incluyó dos largas entrevistas con Manolo Valdés en Nueva York, que sirvieron para reconstruir su vida desde sus inicios en la Escuela de Bellas Artes hasta su trayectoria internacional. "Le ha gustado mucho el documental -ha destacado el director-. Nos dijo que es el mejor retrato que se ha hecho del Equipo Crónica y de él mismo. Cuando venga a València haremos un pase especial con su presencia".

'Equipo Crónica, arte de trinchera' rinde homenaje a uno de los grupos más influyentes de la cultura valenciana, y apuesta para que su "legado estético y político interpele a las nuevas generaciones".

"PEQUEÑOS CALVARIOS"

Además, la Mostra de València acoge otra propuesta valenciana "Pequeños Calvarios", dirigida por Javier Polo Gandía, nominada a Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Dirección en los Premios Lola Gaos.

La película, protagonizada por Enrique Arce, Berta Vázquez, Andrea Duro y Lorena López, presenta la historia de Carlo, un excéntrico relojero que parece poseer una extraña habilidad: puede alterar las vidas de los habitantes de su ciudad.

Mientras arregla sus engranajes, ajusta sus manecillas o les da cuerda a sus relojes, los empuja a situaciones límite y los desafía a luchar por controlar sus disparatados destinos. Ambos títulos podrán verse hoy en los cines ABC Park de València.