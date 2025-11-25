El móvil de Pérez Llorca no refleja mensajes de WhatsApp con Mazón ni Pradas el día de la dana

El candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su salida del juzgado de Catarroja para declarar en el juicio por la dana, a 21 de noviembre de 2025, en Catarroja - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El móvil del candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no refleja mensajes de WhatsApp con Carlos Mazón ni con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas el día de la danna que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de València.

Así consta en el acta de cotejo de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) de las fotografías aportadas al expediente por Pérez Llorca correspondientes a conversaciones a través de aplicación de WhatsApp con su terminal móvil el día de la dana.

Una vez hecho el cotejo, la instructora las ha incorporado a la causa en la que figura como investigada la exconsellera y su ex número dos, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

Una primera fotografía corresponde a una conversación con Argüeso a través de la aplicación, con el envío de un contacto: el del alcalde de Algemesí.

La segunda fotografía corresponde a una conversación con carlos mazón a través de WhatsApp donde no se observa ningún mensaje recibido ni enviado el 29 de octubrey la tercera, a una con Salomé Pradas por el mismo medio, y donde tampoco se observa ningún mensaje recibido ni enviado el 29 de octubre ni ninguna conversación entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre.

El pasado viernes, fecha en la que declaró Pérez Llorca como testigo en el juzgado, la magistrada acordó que la LAJ procediera al cotejo de los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre entre el testigo Juan Francisco Pérez Llorca, y los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso, así como con el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón.

Y dada la conformidad manifestada por el testigo en su declaración testifical del viernes, la jueza le pidió que aportara, en el plazo de cinco días, la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat, donde es alcalde, con el que hizo o recibió las llamadas con Mazón a las 18:57 horas, y con Salomé Pradas a las 18:57, 18:58 y 18:59 del día de la dana.

Con el correspondiente cotejo, la magistrada quiere saber, a la vista de la factura, si las llamadas son entrantes o salientes y su duración, así como el orden en el que se efectuaron o recibieron.