MSC espera que el Gobierno apruebe a primeros de 2024 la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto

Dice que es "infraestructura de Estado" para el Ejecutivo y subraya ante argumentos medioambientales en contra su "contaminación cero"

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La naviera MSC ha señalado que espera que el nuevo Gobierno central apruebe a principios del próximo año la terminal de contenedores planteada en la ampliación norte del Puerto de València. La compañía ha asegurado que el Ejecutivo central considera que esta es una "infraestructura de Estado" que es "necesaria" y ha subrayado, ante quienes la rechazan por cuestiones medioambientales, que tiene "contaminación cero".

Así lo ha indicado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, el director general de MSC España, Francisco Lorente, que ha apuntado que en los últimos contactos mantenidos con representantes del ministerio de Transportes, antes de la recién investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se les habló de esa terminal como una infraestructura vital y una conexión importante con el Corredor Mediterráneo a la que podría darse el visto bueno a partir de la constitución del nuevo Ejecutivo.

De este modo, desde MSC se ha mostrado esperanza en que este tema pueda avanzar próximamente y llegue para su aprobación en el Consejo de Ministros antes de Navidad o a principios de 2024.

"Nosotros la información que tenemos por parte de los representantes del Gobierno es que esta infraestructura es de interés de Estado" y una dotación que "casa directamente con el interés del Corredor Mediterráneo, con el interés de la economía de la Comunitat Valenciana", ha manifestado Lorente. Asimismo, ha declarado que esa información indica que este asunto podría entrar en "las primeras sesiones" del nuevo Consejo de Ministros.

Igualmente, ha expuesto que esa terminal de contenedores en la ampliación norte es "una infraestructura necesaria en el Puerto de València" que, según ha dicho, "se nos va a quedar pequeño o se nos ha quedado pequeño ya". Ha subrayado que la ampliación de este recinto portuario ya está hecha desde hace años y con todas las consecuencias y ha resaltado que lo que se pretende es instalar ahí la terminal de contenedores.

El representante de MSC ha afirmado frente a las "objeciones medioambientales" para rechazar esta infraestructura que "no habrá ninguna otra en Europa que cumpla más fielmente todas las normativas medioambientales". En esta línea, ha hablado de contaminación "cero" y ha planteado que la terminal cumple al cien por cien las exigencias medioambientales, por lo que ha aseverado que hablar de impactos de este tipo negativos es "porque la gente desconoce".

"Siempre digo que la ignorancia es muy atrevida. Hay veces que la gente dice cosas sin documentarse lo suficiente y llegamos a unas conclusiones" por las que "a veces se obstaculizan, demoran o dilatan los tiempos para que se ejecuten" proyectos "por falta de una información veraz", ha añadido.

Francisco Lorente ha hablado de la posición de rechazo a la terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto de València mostrada por Compromís y ha dicho que esta coalición ha tomado la negativa a ese proyecto "como un estandarte político". "Creo que sin documentarse demasiado y sin saber exactamente de qué estaban hablando", ha precisado.

A su vez, ha comentado que ha escuchado "declaraciones de antiguos gestores de nuestro ayuntamiento --en alusión al exalcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó--- diciendo que" con esa nueva terminal "iba a haber una sobrepoblación de no sé cuántos miles de camiones que iban a transitar por nuestras carreteras y que iban a complicar la vida al ciudadano", algo que ha calificado como "mentiras".

"Todo eso eran simplemente mentiras, absolutamente mentiras", ha insistido el responsable de MSC España, que ha añadido que esa es una instalación "dirigida al transbordo" y ha concretado que este no ocasiona transporte por carretera. Ha remarcado que esto supone que "un contenedor entra en el puerto de València y sale" de él "sin haber tocado el territorio externo", tras lo que ha reiterado que "la gente habla con un profundo desconocimiento de causa.

Además, ha defendido que la DIA para acometer esa terminal es "completamente vigente". Preguntado por la posición que podría mantener la vicepresidenta del Gobierno y miembro de Sumar --grupo político en el que se integra Compromís--, Yolanda Díaz, ante la terminal en la ampliación norte, tras haber expresado también su rechazo, Lorente ha comentado que según la información de que dispone esta podría no poner impedimentos --ha considerado que no tendría en este momento la presión de Compromís por este tema--.

Francisco Lorente ha citado al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha confiado en que sea "proclive al bienestar y al progreso del Puerto" valenciano. "No veo demasiadas dificultades para que este proyecto no se pueda ejecutar a corto plazo", ha insistido, a la vez que ha precisado que si no se hace en València habrá que irse "a otro sitio muy distante".

"Nos interesa a los valencianos y también a MSC. Sería muy lamentable para el Puerto de València y para la Comunitat Valenciana que MSC saliera de este proyecto", ha añadido, tras lo que ha confiado en que prevalezca "el sentido común" y "la cordura". Ha censurado que se boicoeteen proyectos empresariales que buscan empleo, riqueza y futuro y ha afirmado que la inversión prevista inicialmente podría doblarse y llegar a superar los 2.000 millones.

TERMINAL DE PASAJEROS

Por otro lado, preguntado por la terminal exclusiva para cruceros que también reclama MSC en el recinto portuario valenciano, Lorente ha mostrado el interés de la compañía a este respecto --ha negado rivalidad con Balearia-- y ha confiado en que se puedas hacer realidad. "Está bajo estudio de la Autoridad Portuaria porque hay muchas necesidades y tampoco hay tanto terreno y tanta línea de atraque. Imagino que como ellos son buenos gestores del puerto al final habrá soluciones para todos", ha señalado.