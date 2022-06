MSC lleva a València y Barcelona su crucero Bellissima para acelerar su crecimiento en el mercado español

València será por primera vez puerto de embarque de dos cruceros de la compañía simultáneamente

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo MSC posicionará este verano los puertos de València y Barcelona como puntos de embarque para su buque MSC Bellisima, un barco construido en 2019 con capacidad para 5.686 pasajeros que conectará con Genova, Livorno y Nápoles y con el que la compañía pretende "acelerar sus procesos de crecimiento" en el mercado español. Por primera vez en la historia, la compañía tendrá dos barcos con puerto de embarque en la ciudad del Turia.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, que ha explicado que el barco, "uno de los más modernos de la compañía", originariamente estaba pensado Asia pero, "a última hora", se ha destinado a España "debido a la demanda tan fuerte en los puertos españoles en 2022".

MSC se ha marcado como propósito el crecimiento en el mercado español, un objetivo que ya se contemplaba antes de la pandemia y alentado por la "buena recepción" de la temporada de 2022: "Hay una demanda que hasta ahora nunca habíamos visto", ha destacado el directivo de la naviera, que detalla que las reservas han crecido en mayo de 2022 un 144% respecto al mismo mes de 2019.

El barco tendrá Barcelona y València como puertos de embarque, ya que según ha explicado Pacheco, estos dos puertos tienen dos demandas "muy diferenciadas", con el recinto catalán como canalizador de viajeros tanto de esa comunidad como de Madrid o Galicia, y el puerto valenciano con viajeros de la Comunitat, andaluces y en menor medida madrileños.

El objetivo es "acceder a todas las áreas geográficas de España", ha indicado, ya que Pacheco ha explicado que la compañía --que tendrá por primera vez este verano seis puertos de embarque españoles en ves de los tres habituales y 378 escalas-- se ha marcado como objetivo aumentar la penetración del turismo de cruceros en España, que actualmente se encuentra cerca del 1,4% de la población, frente al 4% en el norte de Europa.

En València, el número de salidas de barcos de MSC Cruceros en el puerto de Valencia será un 69% mayor que en el mismo periodo de 2019, convirtiéndose en la naviera con mayor número de itinerarios desde el puerto valenciano.

Además, el portavoz de la compañía ha explicado que MSC está trabajando con compañías aéreas para ofrecer a los pasajeros, incluido en el precio del paquete, conexiones con unos 12 aeropuertos de España y traslado hasta el puerto de Barcelona, con "tarifas especiales" para que la experiencia sea "muy cómoda y sencilla".

REDUCCIÓN DE PRECIOS ANTE LA INFLACIÓN

Además, según Pacheco, en el actual contexto de inflación, la compañía ha reducido los precios en un 15%, "a contracorriente de lo que está sucediendo en el mundo", consciente de que su principal competidor es la oferta situada en las cosas del país, que han subido sus tarifas ante la escalada de costes. "Nos está permitiendo recibir muchos más pasajeros y reservas", ha indicado.

El responsable de MSC Cruceros ha indicado que la naviera ha optado por reducir los márgenes de beneficio para soportar el ascenso de los costes, que "no se están trasladando al pasajero", ha insistido.

PREVISIONES PARA 2022

Sobre los pronósticos económicos de MSC este año en España, Pacheco ha comentado que son favorables, pues en volúmenes esperan cerrar el año con cifras similares a 2019, lo que implica cerca de 200.000 pasajeros totales, aunque sí cambia la distribución de los viajeros por destinos, con más peso de los puertos españoles frente a los extranjeros. En salidas desde puertos españoles, gracias también a la incorporación de MSC Bellisima, esperan un incremento del 40% respecto a 2019.

No obstante, no cree que la penetración del mercado español vaya a mejorar este 2022 porque "no ha habido suficiente tiempo" para llevar a cabo una promoción "con fuerza", ya que la "buena evolución" se vio frenada por Omicron y la guerra en Ucrania.

Asimismo, Pacheco ha destacado la influencia que ha tenido en la demanda la relajación de las restricciones sanitarias, con la principal novedad de que los viajeros ya podrán visitar libremente las ciudades sin estar obligados a contratar necesariamente las visitas de la empresa. Los barcos seguirán reservando cabinas para aislamiento, solicitando un certificado de vacunación y pruebas de coronavirus 48 horas, así como continúan los acuerdos con hoteles en las diferentes ciudades para alojar a positivos y los seguros covid.

MSC BELLISSIMA

El MSC Bellissima es un crucero de siete noches que podrá reservarse a partir de esta semana y que empezará a navegar el 9 de julio, durante toda la temporada de verano. Consta de casi 2.217 cabinas para 5.686 pasajeros, que incluyen una "amplia" oferta de habitaciones triples, cuádruples y de hasta diez personas para satisfacer las demandas de las familias.

Además, dispone de piscinas cubiertas y descubiertas, parque acuático, parque temático de multiaventura, discoteca para mayores y menores, salas de deporte y espacios de ocio y entretenimiento infantil desde los 0 años en colaboración con las empresas Chicco y Lego. También tiene teatros, con espectáculos de producción propia para todos los públicos, y una galería con restaurantes temáticos fuera del precio incluido, que abarcan la cocina oriental, latinoamericana, francesa o la especialidad en carnes.