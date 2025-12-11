El MUA acoge una exposición de jóvenes artistas con obras de diversos formatos

V Concurso de Artes Visuales - UA

ALICANTE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) acoge la V Muestra de Artes Visuales, una exposición que reúne una selección de obras de diversos formatos seleccionadas por el jurado del V Concurso de Artes Visuales que promueve la plataforma InteractUA.

Se trata de un certamen que busca "fomentar la creatividad entre el alumnado" de la institución académica y cuyo resultado "da cuenta de la diversidad de lenguajes y técnicas presentes en esta edición", tal y como explican los organizadores de esta iniciativa. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 9 de diciembre.

El acto de apertura de la muestra ha contado con la proyección de vídeos de las propuestas galardonadas en el concurso, presentados por sus autores, y con la posterior entrega de premios a los tres seleccionados: 'Recreo el sitio de mi recreo', de Aitana Moreno Rodríguez; 'La teoría de los labios rojos', de Marina Rodríguez Bou; y 'Atardecer', de Gabriel Esteve Moreno.

Este acontecimiento inagugural ha estado amenizado por la música de la artista Kala, ganadora del V Concurso de Bandas Emergentes que también organiza cada año la plataforma InteractUA, según ha explicado la UA en un comunicado.

La institución académica ha resaltado que "el Concurso de Artes Visuales, abierto a estudiantes matriculados en la UA, consolida su trayectoria como espacio de visibilización del talento emergente y como punto de encuentro entre distintas disciplinas de las artes visuales".

Además, ha indicado que "la plataforma InteractUA, impulsada por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, pone el foco en estudiantes con inquietudes creativas y ofrece un marco estable para su formación y proyección artística".

"A través de concursos, talleres y actividades específicas, la plataforma articula un espacio de experimentación y participación que refuerza el compromiso de la UA con la cultura contemporánea", ha concluido.