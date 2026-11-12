El MUA recorre medio siglo de creación artística de Dionisio Gázquez

Exposición sobre Dionisio Gázquez en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) - UA

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) presenta la exposición 'Dionisio Gázquez. 50 años de creación artística. Abstracción (1973-2023)', un recorrido por cinco décadas de trayectoria de este pintor que ha convertido la abstracción en su lenguaje artístico propio.

La muestra, que se podrá ver desde la inauguración de este viernes a las 19.00 horas y hasta el 31 de enero en la pinacoteca universitaria, permite descubrir la evolución de su obra a través de diferentes series y etapas creativas, "así como las inquietudes que han acompañado al artista a lo largo de su carrera, como la luz, la materia, el espacio y el gesto", según un comunicado de la Universidad de Alicante (UA).

Enric Mira, profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social y comisario de la exposición, explica que la trayectoria de Gázquez no responde a una evolución lineal, sino que está marcada por series que "se solapan, se interrumpen y reaparecen décadas después con nuevos planteamientos". "El recorrido permite seguir esa evolución y también las preocupaciones que acompañan al artista desde el principio", ha señalado.

OBRAS

La exposición arranca con las obras tempranas realizadas entre 1973 y 1976, en las que los trazos azarosos muestran una abstracción que surge, incluso, antes de la concepción del cuadro acabado. Los dibujos de las décadas de los 70 y 80 permiten reconocer, además, el germen estructural de muchas de las ideas que desarrollará posteriormente. A este primer periodo se suman las fotografías de Abstracciones en el muro, en las que las texturas de paredes y espacios ruinosos se convierten en materia pictórica, ha apuntado la UA.

También destaca la serie 'Energy', iniciada a mediados de los años 70 y retomada durante la década de los 2000, que refleja "una de las características de su proceso creativo como la recuperación de trabajos anteriores para explorarlos desde nuevas perspectivas", ha añadido.

La década de los 80 marca un "periodo de transformación". En 'Cromatismos', el color y la composición adquieren protagonismo en un momento de libertad creativa y regreso a la pintura. Posteriormente, la paleta se oscurece y aparecen nuevas investigaciones plásticas. En 'Presencias', las formas emergen desde la penumbra; 'Verticalidad' expresa una aspiración ascendente hacia la luz y lo sublime; mientras que 'Dualidades' enfrenta planos texturados en tensión. Por su parte, 'Vital impetus' reúne composiciones de gesto apasionado, próximas a la pintura de acción.

Mira destaca el diálogo entre elementos contrapuestos como "una de las constantes de la producción del artista". Ese diálogo entre contrarios, como la luz y la sombra, el gesto y la estructura, atraviesa toda su obra", apunta el comisario.

La etapa de madurez queda representada por los grandes formatos de 'Bosque interior', realizados entre finales de los años 80 y la década de los 90. Estas obras condensan, según la UA, "el estilo más personal de Gázquez, con densas tramas de pinceladas que evocan paisajes y, al mismo tiempo, construyen un espacio íntimo". En este conjunto, los títulos de las piezas adquieren especial relevancia, ya que, en palabras del comisario, funcionan "casi como versos, que orientan la mirada sin cerrar su sentido".

La exposición incluye también 'Ámbitos', entre 1991 y 1993, una propuesta que traslada la pintura al espacio mediante una instalación en la que los emblemas pintados se reflejan y quedan suspendidos en la sala, así como las esculturas realizadas en 1994, que plantean estructuras espaciales con evocaciones musicales.

En los años 2000, el "impulso lírico" de su pintura da paso a una "mayor contención formal". La serie 'Dripping / Texturaciones' incorpora retículas y ritmos lineales de color que rinden homenaje a referentes como Mies van der Rohe, Mondrian, Rietveld o Sempere.

Otro de los conjuntos destacados es 'Espacios de luz', desde 1973 a 2025, que reúne una investigación prolongada en torno al espacio arquitectónico. Los cortes y las rasgaduras en la superficie pictórica permiten entrever un color que parece vibrar desde el interior del cuadro. El comisario recomienda observar estas piezas desde diferentes posiciones, especialmente mediante un desplazamiento lateral, ya que "cambian con la mirada".

El recorrido se completa con otras aproximaciones a la creación artística de Gázquez, como las fotografías tomadas durante la pandemia, en 2021, en las que retrata naves abandonadas atravesadas por haces de luz. Estas imágenes prolongan su interés por la arquitectura y la materia. La muestra concluye con 'El tiempo pasa', que abarca de 1968 a 2026, una serie de pequeños autorretratos que acompañan al pintor a lo largo de su vida.

"APROXIMACIÓN" A SU TRAYECTORIA

En conjunto, según la UA, "la exposición ofrece una aproximación a una trayectoria artística caracterizada por la experimentación y la revisión constante de los límites de la abstracción". Como resume Mira, la obra de Gázquez es "una investigación infatigable sobre los límites de la abstracción, entre lo matérico y lo poético".