El Mubag ofrece un recorrido por la Alicante del siglo XIX con un ciclo de conferencias sobre Didier Petit

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag) ha iniciado un ciclo de conferencias sobre la exposición del pintor Didier Petit, organizadas junto a la Sede de la Universidad de Alicante (UA) bajo el título 'Un paseo por la ciudad y el paisaje de Didier Petit. Alicante en el siglo XIX'.

Estas ponencias arrancaron el viernes con María José Gadea, técnica de Exposiciones de este espacio cultural, y continuarán el viernes de esta semana con el arquitecto Santiago Varela en la Sede de la UA.

Por su parte, el historiador Emilio Soler estará en el Mubag el 14 de noviembre y la catedrática de Historia Inmaculada Aguilar pondrá el broche final a esta propuesta el 25 de noviembre, según ha detallado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha afirmado que "el interés de la pintura de Didier Petit no reside solo en su valor artístico, sino también en su relevancia documental" para conocer la ciudad.