Muere un hombre en un accidente de tractor al volcar su vehículo en Silla (Valencia)

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha fallecido este miércoles en un accidente de tractor en la localidad valenciana de Silla, según han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha producido este miércoles y el CICU ha recibido el aviso a las 13.38 horas, que indicaba que el tractor había volcado mientras circulaba.

Hasta el lugar, se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una del SAMU, que han intentado atender al conductor, un hombre de 63 años, pero finalmente ha fallecido.

También se han desplazado agentes de la Policía Local de Silla y de la Guardia Civil, y el cuerpo municipal se hará cargo de las investigaciones, ha informado la Benemérita.