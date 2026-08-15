Muere una mujer y dos hombres resultan heridos en un accidente entre siete coches en la V-21 en Foios

Accidente mortal entre siete vehículos en la V-21 en Foios (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y dos hombres han resultado heridos en un accidente entre siete vehículos que ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este sábado en la V-21, en el término municipal de Foios (Valencia), según han explicado el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El Consorcio ha recibido un aviso a las 13.33 horas que alertaba de un accidente de tráfico en el que se han visto implicados siete vehículos. Hasta el lugar se han movilizado tres dotaciones de la Pobla de Farnals, Sagunt y Burjassot, con un sargento de Sagunt.

A la llegada de los bomberos, los ocupantes de los vehículos ya se encontraban fuera de los mismos, a excepción de una persona que había quedado atrapada y que ha fallecido. Los bomberos han procedido a la excarcelación de la mujer y los trabajos se han prolongado hasta las 14.53 horas.

También han acudido un SVB y SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a dos hombres, de 24 y 41 años, por contusiones. Estos hombres han sido trasladados en SVB al Hospital Clínico.