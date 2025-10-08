Una muestra del MACA descubre la etapa "más desconocida" de la pintora alicantina Juana Francés

Inauguración de la exposición 'Juana Francés. La construcción de una artista moderna, 1945-1956' en el MACA - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), con el apoyo de la Generalitat Valenciana, ha inaugurado este miércoles la exposición 'Juana Francés. La construcción de una artista moderna, 1945-1956', compuesta por 52 piezas, 28 óleos y 24 dibujos y una serie "muy numerosa" de fondos documentales, entre los que hay catálogos, prensa, fotografías y correspondencia. La muestra repasa la etapa "más desconocida" de la pintora y podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026.

De este modo, la colección revisa "por primera vez" los orígenes de su pintura, los años de formación, su etapa figurativa "más simbolista" y su "transición personal" antes de lanzarse a la aventura generacional del arte abstracto, según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjijajli, ha agradecido el "apoyo fundamental" de la Generalitat Valenciana "para que esta exposición haya podido llevarse a cabo, así como la enorme generosidad de las instituciones y coleccionistas particulares que han prestado sus obras". "Gracias a todos ellos, podemos disfrutar por primera vez en Alicante de una etapa desconocida para el gran público de una de las artistas españolas más importantes", ha añadido.

Por su parte, la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha señalado que esta nueva exposición "muestra los inicios de una Juana Francés inquieta, apasionada por el arte, que investiga y crea abriéndose camino en un mundo eminentemente masculino".

Asimismo, ha destacado que "se muestra por primera vez una obra recientemente adquirida por el Museo de Bellas Artes de València". Tébar ha felicitado a las comisarias de la muestra, Rosa Castells y Natalia Molinos, así como a todo el equipo del MACA, por impulsar "esta interesante exposición".

Castells, una de las comisarias de la muestra, se ha referido a "la relevancia pictórica de Juana Francés desde principios de los años 50". "Ver casi toda la obra conocida y localizada de este periodo de Juana Francés no solo es en sí mismo muy interesante, sino que ayuda además a entender la trayectoria posterior de la artista y alguno de los constantes en su obra", ha apostillado.

OBRAS

Por su parte, la otra comisaria, Natalia Molinos, ha insistido en que es la "primera vez" que se muestra "de forma individual la etapa inicial de la creadora, figurativa, pero que contiene muchos aspectos que desarrolla en sus fases más conocidas, como las arenas de su informalismo o la crítica social y estética" de 'El hombre y la ciudad'.

En este sentido, ha aseverado que "gracias a este proyecto expositivo han salido a la luz" obras de Juana Francés que hasta ahora eran desconocidas: "Nos ayudan a entender mejor su técnica y temas trabajados, así como su evolución".

En la muestra se puede ver la etapa "menos conocida" de Juana Francés y, sin embargo, "trascendental", cuando la artista busca "definirse y diferenciarse en el panorama artístico nacional". Algunas de las pinturas realizadas en este periodo no se conservan y una parte importante de las que se muestran en esta exposición se guardan en las cuatro instituciones a las que Juana Francés legó su obra.

En concreto, estas son el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Mncars) de Madrid, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (Iaacc) Pablo Serrano de Zaragoza, el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) de València y el MACA de Alicante. De estos museos provienen los préstamos para esta exposición.

Otras de las obras que se pueden ver pertenecen al Museo de Bellas Artes de València, a la Colección Studiolo de Candela A. Soldevilla, a la Colección del Instituto de Turismo de España y a las familias Francés Coloma, Izard Francés y la de Nellina Pistolesi.

ACTIVIDADES PARALELAS

Durante el tiempo que dure la exposición, el museo llevará a cabo un "extenso programa" de actividades con el fin de "descubrir un poco más de la artista, el contexto histórico" y "la cultura visual de la época" a través de un ciclo de conferencias con distintas especialistas como son Isabel Tejeda, María Rosón, María Jesús Folch y Natalia Molinos.

También se estrenará 'La fuerza oculta', un documental de Molinos y Maxi Velloso, y un ensayo visual dirigido por Sol Spinelli y con la presentación de los proyectos que desde la mediación se han llevado a cabo "con todo tipo de públicos".

En concreto, con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), el proyecto 'Viva Juana', de Juan Diego Cerdá y Ester García; con Palabras Mayores, que preparan espectáculo; con el seminario 'Yo, Juana', de profesores a cargo de Explicarte; la presentación de una caja didáctica sobre Juana Francés para centros educativos; un proyecto con los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Altea y con los vecinos de San Isidro, dirigido por Leticia Cano con Julia Llerena y Anais Florin. Al final de la exposición, se estrenará un espectáculo escénico a cargo de Ambulantes Lab.

Del mismo modo, se ha realizado una nueva edición de postales que reproducen piezas de la artista y que los visitantes pueden enviar a todo el mundo desde el museo. A las que ya estaban disponibles, se suman las piezas 'Mujer con dos niños', 'Retrato de la madre', 'Figura de hombre' y 'Bodegón'.