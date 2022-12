Mujeres mayores y hombres solteros con pocos estudios, perfiles más afectados por los efectos de la pandemia, según UCV

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio sobre los efectos de la pandemia en los colectivos más vulnerables de España, realizado por la Oficina de Apoyo Metodológico a la Investigación (OAMI-UCV) de la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha concluido que el grupo más vulnerable en cuestiones relacionadas con la salud ha sido el de mujeres mayores de 65 años y en cuanto al empleo, los hombres solteros con pocos estudios.

En relación con el primer apartado, el grupo más afectado --por miedo al contagio, estrés o mal estado anímico-- ha sido el de las mujeres mayores de 65 años, viudas, sin estudios o con estudios primarios, y jubiladas o pensionistas, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La investigación, financiada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se ha centrado en el periodo comprendido entre la segunda y la sexta ola de la pandemia y ha valorado qué perfiles de población se han visto más afectados por los efectos de la pandemia no solo en lo respectivo a la salud, sino también al empleo y la situación económica.

En lo relativo a la segunda variable, se hace referencia a tres aspectos: por un lado, la pérdida de trabajo, no poder encontrar uno o el cierre de la empresa; por otro, los cambios en las condiciones laborales y, finalmente, la economía personal.

Una vez analizados los datos resultantes del estudio, los investigadores de la UCV han concluido que el perfil más vulnerable en materia laboral y económica ha sido el de hombres entre los 25 y los 54 años, solteros, con estudios cursados de secundaria (primera etapa) o FP.

"Los resultados de este estudio son relevantes porque en la actualidad no disponemos de investigaciones a nivel social en España de tipo longitudinal que analicen los efectos de la covid-19, concretamente entre la segunda y la sexta ola. Además, nos ha permitido identificar qué perfiles de población se han visto más afectados en cada oleada por los efectos de la pandemia y cómo el grado de afectación ha variado de una oleada a otra", ha expuesto Alexis Cloquell, investigador principal del proyecto.

Ello puede contribuir en el diseño, reorientación y adopción de políticas públicas que contribuyan a mitigar los efectos de la pandemia en los colectivos más vulnerables.

Algunos resultados de esta investigación, que han identificado dos colectivos "claramente diferenciados" al respecto de las variables de salud y empleo o situación económica, han sido publicados en las revistas científicas 'Healthcare (Older Adults and Positive Mental Health during the Second and Sixth COVID-19 Waves in Spain)' e 'International Journal of Environmental Research and Public Health (Social Vulnerability and COVID-19 Vaccine in Spain)'.

Junto a Cloquell, el equipo de investigadores responsables del estudio 'Efectos del coronavirus en los colectivos más vulnerables' son el vicerrector de Investigación, Francisco J. Arteaga, y los profesores María del Carmen Moret y Marcelino Pérez Bermejo.

Este estudio se ha realizado gracias a la subvención otorgada por el CIS dentro de su convocatoria para formación e investigación en materias de interés para este organismo estatal; ayudas que concede anualmente con el fin de promocionar y estimular la investigación social aplicada y que están destinadas fundamentalmente a la explotación de su banco de datos y a la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología.