Mulet (Compromís): "La irresponsable gestión del PSOE aboca a las comunidades autónomas a la asfixia""

Publicado 28/08/2019 14:15:19 CET

Compromís lamenta el veto del PSOE a que la ministra de Hacienda comparezca para explicar la gestión de la financiación autonómica

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha advertido este miércoles de que "la parálisis" del PSOE augura una "larga etapa de asfixia económica a las comunidades autónomas", especialmente dura en la Comunitat Valenciana, cuyo "modelo de financiación totalmente injusto" ha provocado una "brecha económica insalvable si no se aborda una quita de la deuda asumida".

Según Mulet, el PSOE "no ha contado para nada con las fuerzas que hicieron posible el cambio de gobierno --con la moción de censura a Mariano Rajoy-- y "temas urgentes" como la financiación "injusta" de la Comunitat Valenciana "se dejó en un cajón sin prestar atención".

El senador valenciano lamenta que ya ese Gobierno en minoría presentó unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 "sin pactar ni acordar con la mayoría de fuerzas que aritméticamente eran necesarias; una trágala inaceptable, que en el caso valenciano volvían a aplazar el abordar la infrafinanciación e infrainversión, simplemente alguna inversión más pero que de nuevo nos dejaba bajo la media estatal".

Además, "a la primera de cambio, y sin esfuerzos, que el resto no votaran sus PGE no negociados, fue la excusa para convocar elecciones" y los resultados de los comicios del 28 de abril abocaron a gobiernos de coalición en gran parte de comunidades y ayuntamientos como única opción.

Pero "el PSOE dejó pasar inexplicablemente semanas y meses sin iniciar contactos ni negociaciones, con el chantaje de, o un nuevo gobierno en minoría o nuevas elecciones; el paripé de contactos y semiacuerdos a última hora truncó de nuevo cualquier posible mayoría parlamentaria", prosigue el relato del senador de Compromís.

Según Mulet, "desde el 28-A, no ha existido ningún esfuerzo en configurar un Gobierno real de acuerdo a la composición del Congreso, ni mucho menos en aprobar unos PGE de 2019, cuando tendríamos que estar ya negociando los de 2020. El PSOE está obcecado en justificar unas nuevas elecciones para intentar sacar mejor resultado, mientras ahoga a las comunidades autónomas".

En este contexto, Mulet ha censurado el bloqueo del PSOE para que la Ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, explique en el Senado para la gestión de la financiación autonómica, algo que a su juicio "demuestra una vez más que el PSOE está instalado en generar un relato irreal para intentar salir lo menos mal parado posible, que no para gobernar de acuerdo a la voluntad electoral manifestada por la ciudadanía".

"FALTA DE EMPATÍA"

El senador de Compromís ha señalado que esta "parálisis" está ocasionando la no inversión proyectada para 2019, no se van a producir las entregas a cuenta, la transferencia de fondos previstos o no, el IVA pendiente, y va a ocasionar "serios problemas de liquidez que amenazan a tener que provocar serios recortes en los presupuestos autonómicos valencianos, donde ya se tienen que hacer "malabarismos ante un sistema de financiación injusto" y "se cifra en 438 millones el plan de ajuste necesario ante la falta de gobierno en Madrid".

Además, ha lamentado la "falta de empatía" del PSOE con la Comunitat Valenciana, cuyo problema "específico" se ha puesto sobre la mesa cada vez cada se han podido reunir. Según Mulet, el PSOE "no quiere entender que es un problema específico de los valencianos y valenciana que durante décadas han pagado como seis millones de personas y recuperando solo como cinco millones", generando una "deuda injusta" que ha impedido acometer más políticas sociales.

"O entienden lo que ha pasado, proceden a una quita de la deuda injusta, y saldan sus deudas arrastradas, o nos continúan maltratando, porqué dejar la solución a un hipotético y sin fecha nuevo debate del modelo, al mismo nivel que la CCAA bien financiadas o privilegiadas, es burlarse en nuestra cara, y eso es lo que está haciendo el PSOE".

Por ello, Mulet ha lamentado que los senadores valencianos del PSOE hayan optado por bloquear la comparecencia de la ministra. "Que comparezca Montero no va a desbloquear la situación dramática pero por lo menos nuestro gobierno y consellers podrían haber explicado de primera mano ante todos sus homólogos qué está pasando aquí, a ver si a alguien se la ablanda el corazón o tiene un poco de vergüenza", ha concluido.