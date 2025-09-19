Mus asegura que dejarán las dos placas en el 'Pont de la Solidaritat' que va a La Torre: "Me sorprende la polémica"

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado este viernes estar "sorprendido" por la polémica suscitada por la colocación en la pasarela de La Torre, una de las tres pedanías de la ciudad de València afectadas por la dana y que fue "rebautizada" por los vecinos con el nombre de 'Pont de la Solidaritat', de una placa que lleva también el nombre original del ingeniero que lo diseñó, y ha asegurado que se dejarán las dos.

"El hecho de colocar la placa de una manera o de otra entiendo que es totalmente secundario; si ha habido un error a la hora de colocarla y se ha utilizado la misma ubicación, se corrige, se vuelve a colocar la que ya había y colocaremos la nueva que es el nombre oficial completo: 'Jorge Meliá-Pasarela de la Solidaridad'", ha afirmado el conseller en unas declaraciones facilitadas por su departamento.

Tanto el equipo de gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), como los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, han pedido a la Generalitat que en el rebautizado como 'Pont de la Solidaritat' tras la dana deje la placa con este nombre colocada por los vecinos de La Torre como homenaje a los voluntarios y que fue retirada este jueves. La administración autonómica puso otra con su logo y el doble nombre, lo que la oposición califica de "desprecio" hacia los vecinos.

"Me sorprende la polémica. La pasarela ya tenía un nombre, el de Jorge Meliá, que le puso el gobierno del Botànic y que a nosotros nos parecía bien, porque es el ingeniero que la hizo posible", ha dicho, y ha añadido que, cuando se puso en marcha la iniciativa de rebautizarla como 'Puente de la Solidaridad', estuvieron "encantados de recibir esta solicitud y esta iniciativa del Ayuntamiento de València y del Consell de la Juventud".

Según el conseller, "recogimos el guante y hicimos esta denominación" pero ha justificado que, a la hora de instalar la placa, "la persona que ha ido a colocarla físicamente ha entendido que debía cambiarla". Martínez Mus ha restado importancia a lo sucedido porque cree que es algo que "no debería tener más recorrido que esa buena intención de ponerle un nombre a una pasarela que significa una solidaridad de todos los ciudadanos valencianos y de muchas partes de nuestro país".

Así, ha insistido en que le parece "sorprendente" que esto "genere polémica" y ha recalcado que no tenían "más intención que reconocer a toda la gente que dejó su trabajo ordinario para ir a ayudar a la gente que estaba sufriendo en los peores días" de la dana y, por eso, el nombre de la pasarela y por eso también pareció adecuado ponerlo.

"El hecho de colocar la placa de una manera o de otra entiendo que es totalmente secundario; si ha habido un error a la hora de colocarla y se ha utilizado la misma ubicación, se corrige, se vuelve a colocar la que ya había y colocaremos la nueva que es el nombre oficial completo de 'Jorge Meliá-Pasarela de la Solidaridad'", ha zanjado.