Mus cifra en un 50% las medidas en marcha del Plan Endavant para la recuperación, con 28 del total ya completadas

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha cifrado este viernes en un 50 por ciento las iniciativas ya en marcha del Plan Endavant tras la dana del 29 de octubre, con 171 de las 343 que contiene el documento iniciadas.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha presentado el balance del primer cuatrimestre del Plan Endavant. Martínez Mus ha explicado que de las 343 actuaciones previstas, actualmente hay 171 medidas activas, de las cuales 28 de ellas ya se han completado y 143 continúan en desarrollo. Además, el vicepresidente ha avanzado que otras 32 iniciativas comenzarán antes de que finalice 2025.

Según el informe de seguimiento correspondiente al mes de noviembre, el Plan Endavant tiene en marcha el 49,8% de las medidas, porcentaje que aumenta hasta el 54% si se tiene en cuenta únicamente las iniciativas que son competencia exclusiva de la Generalitat, puesto que contempla actuaciones competencia de otras administraciones públicas como el Estado.

"Los datos confirman que por parte de la Generalitat la recuperación no solo es un compromiso, sino una realidad que está en marcha. Somos conscientes de que nunca se va todo lo rápido que se desearía, pero lo cierto es que el avance es continuo y que el esfuerzo del Consell en estos momentos está centrado al 100% en la reconstrucción", ha apuntado Martínez Mus.

Para el vicepresidente tercero, el informe de seguimiento muestra un ritmo de ejecución "creciente", ya que las iniciativas activadas se han duplicado en los últimos cuatro meses, al pasar de 84 iniciativas en progreso en julio a 171 en noviembre. Este crecimiento refleja "una mejora sostenida en la capacidad de activación y seguimiento de las entidades responsables", ha sostenido.

Entre otros datos, Martínez Mus ha apuntado que hay 7.576 expedientes "priorizados" para agilizar ayudas; que se han concedido 102,6 millones de euros para la reactivación de negocios y explotaciones agrarias afectadas; que se han reparado más de 194 kilómetros de caminos rurales, fundmentales para la actividad económica en zonas más afectadas o que se ha formado a 793 personas en tareas clave para la reconstrucción.

Igualmente se ha conseguido ya la restauración de 20 depósitos de agua esenciales para la prevención y extensión de incendios forestales; la recuperación de dos observatorios forestales o la restauración de una de las pasarelas de las Hoces del Cabriel; se han gestionado 344 expedientes administrativos para ayudas dirigidas a sociedades musicales para reposición de material escenográfico, vestuario y equipamiento.

REUNIÓN CON SÁNCHEZ

Martínez Mus ha destacado que todas las infraestructuras viarias y tranviarias de la Generalitat están reparadas y ahora están finalizando las actuaciones de titularidad local. En este caso, ha lamentado que hay "dificultades" en la coordinación con la Administración General del Estado, algo que ha confiado en que cambie con la reunión del 'president' de la Generalitta, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esperemos que signifique de verdad un cambio. Con el tiempo y con los hechos lo veremos", ha señalado.

El vicepresidente, que ha destacado que pese al cambio de Gobierno, es "gratificante ver que no se ha parado la tarea de reconstrucción, ha confirmado que seguirá pidiendo una reunión con la comisionada de la dana, con Zulima Pérez. "Es básico", ha dicho, porque la "parte sustancial" del plan son las obras hidráulicas, "las que más están esperando la gente que se muevan, son fundamentales".