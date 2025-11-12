Mus vuelve a pedir colaboración al Gobierno en la reconstrucción con "la fórmula que sea": "Seguiré en ese empeño"

El vicepresidente segundo en funciones para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, visita una estación en obras de Metrovalencia - EUROPA PRESS TELEVISIÓN

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo en funciones para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha reiterado su ofrecimiento al Gobierno de "la mejor coordinación posible" en la reconstrucción tras la dana, además de insistir en la petición de que se constituya una comisión mixta o que haya mayor colaboración con "la fórmula que sea".

"Yo, desde el primer día, lo primero que hice cuando accedí a este nuevo cargo fue dirigirme formal e informalmente a la comisionada del Gobierno para la reconstrucción [Zulima Pérez]. Creo que es mi labor y lo que nos exigen los ciudadanos: la mejor coordinación posible. Sigo en ese empeño y seguiré", ha manifestado a los periodistas tras una visita a las obras de las estaciones Alacant-Xàtiva de Metrovalencia.

Martínez Mus --nombrado vicepresidente segundo la semana pasada, un día después del anuncio de la dimisión de Carlos Mazón como 'president'-- ha vuelto a pedir al Gobierno que constituya una comisión mixta de coordinación para la reconstrucción, una solicitud que lleva realizando el Consell desde la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

"Si no tenemos la respuesta que queremos, que es la comisión mixta de trabajo continuo y frecuente de colaboración, porque entienden que no les gusta esa fórmula, que sea la que sea (...) Que no quede por mi empeño", ha declarado.

Ha asegurado que es "un clamor de toda la sociedad" que haya una mayor colaboración en una reconstrucción "durísima" y que, según él, va "a muy buen ritmo pero todavía debe mejorar, sobre todo en la preparación para el futuro".

El vicepresidente en funciones ha garantizado que la comisionada del Gobierno "sabe" que tiene la disposición de la Generalitat a colaborar. "No podemos estar trabajando a pocos metros de distancia y ni siquiera haber coordinado los trabajos operativos", ha señalado, y ha lamentado que existan "problemas de coordinación con el transporte y con la delimitación del dominio público hidráulico".

Según ha expuesto, hay "un sinfín de medidas diarias que cada día hay que decidir" que, a su juicio, con un mecanismo "ágil" de coordinación como una comisión mixta "funcionarían mucho mejor". "Me sabe mal que no quieran utilizar esa fórmula, pero por la Generalitat nunca va a quedar", ha repetido.

CRITICA LA ACTITUD DE MORANT

En clave política, Mus (PP) ha aprovechado para acusar a la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, de hacer "política partidista de una tragedia desde el principio" por no haber contactado con su predecesor como vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols.

Ha criticado que la postura de Morant, con declaraciones "desafortunadas" y una actitud que "no ha sido la adecuada", demuestra que la ministra "ha jugado más su papel de candidata o de aspirante a presidir la Generalitat que la del representante del Gobierno y, sobre todo, de valenciana preocupada por la recuperación".

PÉREZ LLORCA, UN "MAGNIFICO" RELEVO DE MAZÓN

Por otro lado, el conseller ha alabado a Juanfran Pérez Llorca, candidato propuesto por el PP para suceder a Mazón al frente de la Generalitat, como "una magnífica elección". Además, ha asegurado que su continuidad o no en su puesto actual como vicepresidente segundo son "facultades" que corresponderán a Pérez Llorca en el caso de que PP y Vox lleguen a un acuerdo para que pueda ser investido 'president'.

"Mi preocupación en estos momentos es que Juanfran Pérez Llorca sea pronto presidente de la Generalitat y, a partir de ahí, le corresponderá a él como presidente de la Generalitat crear su propio Consell a la medida en que él decida", ha manifestado, y ha destacado al también síndic del PP en Les Corts y alcalde de Finestrat como "una persona de grandísimo talante y de mucha experiencia municipal", así como su "gran capacidad de negociación y consenso".

Respecto a la comparecencia de este pasado martes de Mazón en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, Mus ha defendido que el todavía 'president' "ha vuelto a dar sus explicaciones, las que ha creído conveniente una vez más", aunque ve "perfectamente entendible" que haya a quien no le gustaron sus respuestas.

Tras subrayar que Mazón lleva, según él, un "récord" de comparecencias sobre la dana, ha criticado la falta de disposición a comparecer en las comisiones de investigación de los representantes del Gobierno.