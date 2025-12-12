El Museo de Bellas Artes de Alicante presenta el quinto ejemplar de la revista 'Cuadernos del Mubag 04' - MUBAG

El Museo de Bellas Artes de Alicante presenta este viernes un nuevo ejemplar de la revista 'Cuadernos del Mubag 04' en el acto que conmemora el 24 aniversario de la pinacoteca, que contará con la actuación de jóvenes músicos de los conservatorios alicantinos Guitarrista José Tomás y Óscar Esplá.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien inaugurará la velada junto al director del museo, Jorge A. Soler, ha destacado el "intenso" trabajo que se desarrolla durante todo el año para "sacar adelante esta línea editorial", según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Además, Navarro ha subrayado que la Diputación mantiene el "compromiso" con la cultura y el arte para "ofrecer a la ciudadanía una programación de calidad" y, en este caso, una publicación especializada de quince "exhaustivos" trabajos e investigaciones elaboradas por expertos y profesionales que desarrollan su actividad "a favor de la historia del arte".

De igual forma que en las ediciones anteriores, la publicación se acompaña de un número monográfico independiente que se presentará el próximo jueves. Tanto esta revista como los números previos se encuentran a disposición del público en la página web del Mubag para facilitar de manera "accesible y gratuita" su lectura.

SECCIONES

Por otro lado, 'Cuadernos del Mubag 04' se estructura en siete apartados. '(A la) Memoria', según la Diputación, evoca el arte y la fotografía de Carlos Balsalobre de la mano del director del museo en un "sentido homenaje" que se amplía con anotaciones de artistas y amigos que le acompañaron.

El 'Dosier' se dedica a la exposición 'Legados. Las nuevas colecciones del Mubag (2020-2024)', mientras que 'En tiempo', el tercer apartado, es un cuaderno conmemorativo que se hace eco de efemérides y esta edición se ha dedicado al Año Altamira.

Asimismo, 'A escena' recupera la trayectoria artística de dos pintoras alicantinas, Antonia Pando (1902-1977) y Elena Verdes (1904-1995), por parte de Consuelo Sellers, doctora en Bellas Artes.

La sección 'Restauración', a juicio de la institución provincial, aproxima al lector a la labor de conservación del Mubag, que "vela por la preservación y la recuperación de las obras de arte que conforman su variada colección artística".

En esta edición se incorpora el nuevo cuaderno 'Miradas al arte', en el que la profesora de la Universitat Pompeu Fabra Júlia Lull analiza y reflexiona sobre "la evolución de la Historia del Arte con la función reparadora de la cultura visual".

Finalmente, en el apartado 'En público' se expone la propuesta didáctica de las mediadoras culturales Alicia Laude y Anna Ripoll, bajo el título 'Educar en el Museo'.