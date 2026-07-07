El Museu de Belles Arts de Castelló acoge un concierto del dúo gallego Caamaño & Ameixeiras - GEENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 7 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) acoge este jueves una nueva cita del ciclo 'Nits al Claustre' en el Museu de Belles Arts de Castelló. En esta ocasión, el dúo gallego Caamaño & Ameixeiras presentará el espectáculo 'Quitar o aire', una propuesta que parte de la música tradicional gallega para revisitar este legado desde una perspectiva contemporánea.

Formado por Sabela Caamaño -acordeón cromático- y Antía Ameixeiras -violín y voz-, el dúo está vinculado a la música y al baile de raíz. Desde su creación en 2018, ha desarrollado una intensa trayectoria en el ámbito nacional e internacional.

A partir del repertorio tradicional, ambas intérpretes han construido un lenguaje propio mediante composiciones y arreglos originales que dialogan de forma natural con ese patrimonio musical. Su propuesta mantiene la esencia de la música popular al tiempo que incorpora recursos contemporáneos, con una interpretación sólida y cuidada que sitúa la emoción y la expresividad en el centro.

La actuación de Caamaño & Ameixeiras es la segunda de las propuestas del ciclo de conciertos 'Nits al Claustre' en el Belles Arts de Castelló. La programación continuará el 16 de julio con el espectáculo del grupo de pop-rock valenciano Tenda.

Todos los conciertos comienzan a las 22.30 horas, tienen una duración aproximada de 60 minutos y son de entrada libre hasta completar aforo. Una vez iniciado el espectáculo, no se permitirá el acceso al recinto. El ciclo 'Nits al Claustre' cuenta con el apoyo del Plan Endavant de la Generalitat.