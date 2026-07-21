El Museu de Belles Arts de Castelló acoge este jueves un concierto del dúo Alejandro y María Laura

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CASTELLÓ 21 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El ciclo 'Nits al Claustre', organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) en el Museu de Belles Arts de Castelló, acoge un concierto del dúo Alejandro y Maria Laura este jueves.

La formación peruana afincada en Paiporta presentará en el claustro del museo su quinto álbum, 'Dos hemisferios', disco que estuvo nominado a los Latin Grammy 2025 como Mejor Álbum Cantautor.

Desde sus inicios en 2009, el grupo ha desarrollado una trayectoria internacional que le ha llevado a residir y crear en diferentes ciudades de América Latina. Grabó sus dos primeros discos en Buenos Aires, compuso su tercer álbum en Cusco y vivió durante dos años en Ciudad de México, lugares que han marcado su propuesta artística influenciada por diversos géneros musicales latinoamericanos, así como por el cine y el teatro.

El concierto titulado 'Dos hemisferios' propone un recorrido por diferentes paisajes sonoros y emocionales que contará con la participación de Alejandro José Rivas (voz y guitarra) y María Laura Bustamante (voz y teclado).

'Nits al Claustre' cuenta con el apoyo del Plan Endavant de la Generalitat y concluirá el 30 de julio con la actuación de la cantante, compositora y multiinstrumentista Tonina.

Todos los espectáculos comienzan a las 22.30 horas, tienen una duración aproximada de 60 minutos y son de entrada libre hasta completar el aforo. No se permitirá el acceso al recinto una vez iniciada la sesión.