El Museu de la Ciutat de València refuerza su seguridad ante la llegada de las obras de Sorolla

Archivo - Busto de Sorolla en el Museu de la Ciutat - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha dado un paso más para acoger las obras del pintor Joaquín Sorolla, procedentes de la Hispanic Society of America, que se exhibirán de forma provisional en el Museu de la Ciutat. En concreto, el Ayuntamiento ha adjudicado la ampliación de la vigilancia, el circuito de cámaras de seguridad y el sistema de detección de incendios de este espacio municipal.

El objetivo es adecuar este museo a la exposición de las más de 200 obras que se exhibirán tras el acuerdo entre el Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana y la Hispanic Society of America. El Museu de la Ciurar albergará las pinturas del genio valenciano antes de su exhibición definitiva en el Palau de les Comunicacions, ha recordado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha destacado que "este es un paso más en el compromiso del gobierno de María José Catalá para potenciar uno de los proyectos culturales más importantes de la ciudad, como es el regreso de los cuadros de Sorolla a la tierra natal del pintor".

Así, el Ayuntamiento ha modificado el actual contrato para la vigilancia privada del espacio para incrementar la presencia de guardias de seguridad, sobre todo la presencia de estos profesionales en horario nocturno mientras el Museu de la Ciutat está cerrado. La modificación del acuerdo con la actual empresa, cuyo contrato se firmó el pasado mes de enero, supone una inversión de 207.178,52 euros (IVA incluido).

Por otra parte, el Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras y trabajos necesarios para la mejora en las instalaciones del circuito cerrado de televisión e intrusión del Museu de la Ciutat a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU por 46.162,69 euros (IVA incluido).

Finalmente, también se ha adjudicado el contrato para renovar las instalaciones de detección de incendios de la pinacoteca municipal. En este caso, ha recaído en la empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL por un importe de 38.575,94 euros (IVA incluido).

En total, las tres iniciativas para ampliar la seguridad y vigilancia en el Museo de la Ciudad ante la llegada de las obras de Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America ascienden a 291.917,15 euros.

"El Ayuntamiento ha reforzado la seguridad y vigilancia del Museu de la Ciutat para garantizar todas las condiciones que la exhibición de estas grandes pinturas del maestro de la luz merecen para que puedan ser disfrutadas por todos los valencianos y los visitantes que vengan a la ciudad. Un esfuerzo encaminado a que las obras del Sorolla se muestren al público en todo su esplendor", ha afirmado el edil.

UN ACUERDO HISTÓRICO

El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, representados por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, en presencia del director de la Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, y de la bisnieta del pintor, Blanca Pons-Sorolla, firmaron el pasado mes de enero en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid el acuerdo para el traslado y exposición en València de más de 200 obras de Sorolla que se encuentran en la sede del centro cultural norteamericano.

El acuerdo recoge que "las obras se expondrán, con carácter transitorio y provisional, en las instalaciones expositivas de la ciudad de València, preferentemente en el Museu de la Ciutat, hasta la finalización de la adecuación del espacio expositivo definitivo", es decir, hasta que esté terminada la adecuación del Palacio de las Comunicaciones.

El Museu de la Ciutat tiene su sede, desde 1989, en el Palau del Marqués de Campo, conocido también como Palau dels Comtes de Berbedel. El edificio constituye un interesante ejemplo de arquitectura señorial valenciana y fue declarado Bien de Relevancia Local (BRL) en el año 1973; pasando a la categoría de BIC (Bien de Interés Cultural) en octubre de 2007.