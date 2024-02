El Museu d'Història reconstruye la imagen gráfica de la ciudad a través del proyecto 'València y su gente'

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'València y su gente' del Museu d'Historia de València ha reconstruido la imagen gráfica de la ciudad en el último siglo y medio para preservar la historia de la sociedad valenciana, así como del paisaje urbano, eventos históricos, costumbres y comportamientos a lo largo del tiempo. Una recopilación que conforma "una valiosa información" destinada a la documentación, la investigación y la difusión cultural.

'València y su gente' es un archivo construido sobre el núcleo del fondo gráfico municipal al que se añaden donaciones fotográficas de particulares. Actualmente, el museo cuenta con un total de 4.120 fotografías, la mayor parte de ellas son copias digitales de los originales.

Asimismo, sobre cada fotografía se ha realizado una labor de historia oral para intentar conservar la mayor cantidad de información, ha indicado Ayuntamiento de València en un comunicado.

Cualquier persona puede aportar fotos con el objetivo de que sean conservadas para la posteridad: fotos en blanco y negro hechas con cámara de aficionado o en un estudio fotográfico, imágenes llenas de recuerdos de personas y "lugares queridos", entre otras opciones.

El museo solo guardará la imagen y los originales en papel, cristal y otros soportes serán digitalizados y devueltos a sus donantes junto con un DVD de los mismos, de forma que no se perderán. Asimismo, no se hará ningún uso de la imagen que no esté autorizado por el donante.

Las fotografías aceptas serán aquellas tomadas antes de 1980 y, antes de ser archivadas, las imágenes serán evaluadas por personal del museo para garantizar que no contengan aspectos que puedan atentar contra los valores democráticos ni perturbar el respeto a la privacidad y al honor de las personas.

Una vez finalizado el proceso y recopiladas las imágenes cedidas, las personas donantes pueden visualizarlas, a través de la web del museo, en la que se organizan por categorías: acontecimientos, actos públicos, albufera, celebraciones privadas, trabajo, milicias, fiestas populares, momentos de ocio, vistas rurales o el puerto, entre otras.

En este sentido, los donantes reciben un código personalizado que les permite acceder a su colección en condiciones óptimas de visualización y si lo desean, enviar sus imágenes en forma de postales, felicitaciones o carruseles.

HISTORIAS

Además del aporte fotográfico, se cuenta con la colaboración de los donantes para explicar las historias de vida que hay detrás de cada imagen: quiénes son las personas que aparecen, en qué lugares se encuentran, entre otros aspectos, lo que permite recuperar también parte de la memoria histórica de València.

Entre la colección destaca una fotografía de los años 50 que captura a Antonia Fosati, tía de Pepe Nicolau, frente a la Lonja de Pescadores en el Cabanyal. En la instantánea, se evidencia la carencia de desarrollo urbano y la disposición de las redes para su secado.

El lugar que aparece es conocido como 'les casetes del amos de parella', debido a que las viviendas cuentan con poleas para colgar y tirar las redes que se fijan con clavos para estirarlas. La imagen revela detalladamente estos elementos ofreciendo una visión completa de las prácticas tradicionales en este entorno marítimo.

De esa misma década, hay una imagen sobre la embarcación de Dolores Gallart, equipada con aparejo de vela latina, que se encuentra en aguas abiertas. Este barco, bautizado con el nombre de su propietaria, era específicamente destinado a la pesca del bou.

Otra de las imágenes, realizada por Casa Escuder, es de los años 40 y recupera la estampa de la barca 'Virgen del Consuelo', en la que el vecindario se reunió para capturar una instantánea mientras participaban en labores de construcción.

Una de las fotos más antiguas del archivo es del 1927, la de la Casa Diega, una barraca que tiene un significado "especial" para el donante porque creció y conoció a quien eventualmente sería su esposa y la madre de su hijo.