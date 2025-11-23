El Museu de les Ciències acerca al público la figura de Leonardo da Vinci y su influencia en la actualidad

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències celebró ayer sábado la jornada 'Leonardo. El mito como legado' en el Auditorio Santiago Grisolía. Esta actividad fue de libre acceso hasta completar aforo y también pudo seguirse a través del canal de Youtube de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El popular presentador Christian Gálvez, divulgador especializado en la figura de Leonardo, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la jornada que comenzó con la conferencia 'Leonardo da Vinci. La cultura de las máquinas en el Renacimiento' impartida por el experto Claudio Giorgione, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Giorgione es historiador del arte, responsable de exposiciones y comisario del Departamento 'Leonardo, Arte y Ciencia' en el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología Leonardo da Vinci de Milán, donde trabaja desde 1997. Tras la charla, se inicó la mesa redonda moderada por Christian Gálvez, en la que, además del conferenciante Claudio Giorgione, participaron José Manuel Nieves, periodista y divulgador especializado en ciencia y nuevas tecnologías, y José Antonio Lorente Acosta, catedrático de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Granada.

Así, en este encuentro se exploraron las múltiples facetas de Leonardo --el inventor, el científico, el artista y el ser humano--, analizando su influencia en la cultura y la ciencia contemporáneas.

EXPOSICIÓN 'LEONARDO. 500 AÑOS DE GENIO'

La figura y obra de Leonardo da Vinci protagonizó la celebración del 25 aniversario del Museu de les Ciències, que acoge desde marzo de este año la exposición 'Leonardo. 500 años de genio', una muestra que ha superado hasta la fecha las 800.000 visitas y que propone al visitante una experiencia "inmersiva divulgativa e interactiva" para explorar la vida y legado del artista del Renacimiento, que fue también un genio científico.

Gracias a la tecnología digital, se realiza un recorrido audiovisual a través de las principales obras maestras, inventos, códices y dibujos de Leonardo da Vinci. Así, la exposición expone la única réplica exacta en 360 grados de la Gioconda, una colección de artefactos realizados por artesanos italianos siguiendo el diseño del genio renacentista, un módulo interactivo dedicado al 'Hombre de Vitruvio', un taller de pintura que invita a los visitantes a sacar su lado más creativo popular e incluso un 'set' fotográfico de la Mona Lisa, donde los visitantes pueden recrear la famosa sonrisa del icónico retrato e 'introducirse' en el propio cuadro.

La muestra, que podrá visitarse hasta abril de 2026, incluye una galería inmersiva divulgativa que transporta al visitante a las calles de Florencia, Venecia o Milán en un recorrido por la vida y obra de Leonardo, y el simulador de realidad virtual 'Sobrevuela Florencia' con efectos de aire y sonido para hacer más realista la experiencia.

También se ofertan visitas guiadas para sumergirse aún más en el mundo del genio renacentista, descifrar sus enigmáticos códices, su escritura en espejo y sus revolucionarias ideas. Además, gracias al proyecto OrganKits de la Universidad de Murcia, los participantes examinan órganos reales y aprenden cómo algunas de sus teorías se han confirmado en el siglo XXI.

"UNA PERSONA ABSOLUTAMENTE ADMIRABLE"

El periodista y divulgador especializado en ciencia y nuevas tecnologías, José Manuel Nieves, explicó antes preguntas de los medios que esta exposición "refleja bastante bien el pensamiento y la obra de Leonardo en todas sus facetas", al tiempo que afirmó que los científicos en la actualidad son "muy distintos" porque Leonardo "hacía y sabía de todo".

"Tenemos todas las piezas y nos hacen falta científicos generales que sean capaces de unir todas esas piezas de disciplinas distintas en objetivos mucho más grandes. Tenemos todas las piezas del coche, ahora hace falta alguien que sepa montar el coche", resumió el periodista.

Preguntado por si existe algún equivalente a Leonardo en la actualidad, el periodista aseveró que "no", aunque sí hay, "desde hace unos cuantos años", equipos multidisciplinares con un director. "Toda esta visión multidisciplinar es la que te hace paquetes de ciencia mucho más sólidos", añadió.

Con todo, elogió a Leonardo da Vinci, porque es "absolutamente admirable cómo una persona en el año 1500 y pico fue capaz de hacer todo lo que hizo este hombre con la ayuda de su cabeza" y apuntó: "Es un grandísimo ejemplo para todo aquel que sea curioso, que es lo que hay que ser".

Por su parte, el responsable de exposiciones y comisario del Departamento 'Leonardo, Arte y Ciencia' en el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología Leonardo da Vinci de Milán, Claudio Giorgione, insistió en que esta exposición habtraído "el encanto y el mito de esta persona que encarna un poco el mito de la genialidad, de la sorpresa, de la curiosidad, del amor por la naturaleza y por el ser humano".

"Leonardo es tan famoso precisamente por tener todas estas facetas: artista, ingeniero, inventor. Pero él es un poco el símbolo del Renacimiento. En el Renacimiento, el cruce de saberes y de ciencias era algo tan común, y hoy nos fascina tanto porque nosotros vivimos en la época de la especialización", sostuvo, y enfatizó que Leonardo "encarna el mito del hombre polifacético". "Esta es precisamente la verdadera cara del Renacimiento, que puede ser también para nosotros, hombres del siglo XXI, una gran enseñanza: intentar encontrar la analogía entre las cosas", zanjó.