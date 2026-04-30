El Museu de les Ciències amplía horarios de 'La Ciencia a Escena' durante el 1 de mayo y este fin de semana

Archivo - 'La Ciencia A Escena' - JORGE FRAILE - Archivo

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències ofrece durante el 1 de mayo y este fin de semana sesiones diarias de 'La Ciencia a Escena' para todos los públicos y también amplía el horario de las actividades de animación científica. En el Hemisfèric destaca el estreno de la película 'Eclipse. El momento de la totalidad' y el planetario infantil 'Astromenuts' que tendrá lugar el domingo 3 de mayo a las 12.00 horas.

También los visitantes encontrarán en los exteriores del complejo la nueva apuesta por el arte público de la Ciutat de les Arts i les Ciències, la exposición 'Genoma y estructura escultórica' de Park Eun Sun, que reúne ocho obras en gran formato realizadas en mármol, acero y granito, ha informado la Generalitat en un comunicado.

En la planta baja del Museu de les Ciències durante estos días se celebran sesiones diarias de talleres de 'La Ciencia a Escena' para todos los públicos en las aulas especialmente diseñadas para realizar estos experimentos. El público puede elegir entre 'Científico por un día' (11.30 y 17.00 horas) 'Química en acción' (12.30 horas), 'Robots' (16.00 horas) y 'La Ciencia invisible' (18.00 horas) con diversas demostraciones en directo.

En el taller 'Científico por un día', recomendado para edades entre de 4 a 8 años, experimentan con la materia y sus propiedades de manera divertida con todo tipo de objetos. La oferta familar también incluye la exposición 'Metamorfosis. El poder de la transformación' recomendada a partir de los 6 años y que cuenta con diferentes interactivos y recursos audiovisuales, junto con l'Espai dels Xiquets, para edades de entre 4 a 8 años, que reúne una gran diversidad de juegos y experimentos con los sentidos, el agua y los animales e incluso el trabajo en equipo con la construcción de una casa.

También destacan las propuestas del Teatro de la Ciencia, ubicado en la primera planta del Museu, donde se representan dos espectáculos: el musical científico 'Ramona y Cajal' (sábado 2 de mayo a las 16.00 y 17.30 horas) y el show 'Alto voltaje' (viernes 1 de mayo, 11.30, 13.00, 16.00, y 17.30 horas, sábado 2 de mayo 11.30 y 13.00 horas; domingo 3 de mayo, 11.30, 13.00, 16.00 y 17.30 horas) dedicado al fenómeno de la electricidad.

Del 1 al 3 de mayo, hay programadas visitas guiadas a las 12.00 y 16.30 horas para recorrer la exposición 'Marte. La conquista de un sueño', contenido dedicado a la exploración espacial junto con las muestras 'Gravedad Cero' y 'La Luna al alcance de tus manos' que convierten la tercera planta en una aventura entre maquetas de cohetes, de la estación espacial internacional, rovers marcianos o incluso el más famoso de los módulos lunares. También en esta planta el visitante puede aprender sobre el cuerpo humano con los juegos interactivos del 'Bosque de Cromosomas', una muestra sobre el genoma.

ASTRONOMÍA EN EL HEMISFÈRIC

El Hemisfèric ha estrenado esta semana la película 'Eclipse. El momento de la totalidad' que utiliza imágenes reales captadas por reconocidos astrofotógrafos, junto con gráficos por ordenador, para mostrar cómo la Luna, al orbitar la Tierra cada mes, puede situarse entre nuestro planeta y cuerpos celestes más distantes, generando eclipses o incluso ocultaciones de planetas como Venus o Saturno.

El domingo 3 de mayo a las 12 horas está programada la sesión de planetario infantil 'Astromenuts', un modo de iniciarse en las ciencias del espacio a través de divertidos dibujos, historias y animaciones. La animación infantil en el Hemisfèric cuenta con las proyecciones 'Dinosaurios. Una historia de supervivencia', '3,2,1 Despegamos' y 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D' destinadas al público infantil con temas que despiertan su interés científico y curiosidad como son los dinosaurios, la exploración espacial y el mundo submarino.

Además, en la cartelera del Hemisfèric destacan los contenidos dedicados a las astronomía con las proyecciones 'Postales de otros mundos' y 'Auroras. Luces del norte'. También los grandes documentales de naturaleza con las películas 'Animal Kingdom' y 'Oceans' en formato 'fulldome' 2D, junto con 'Caminando entre dinosaurios. Planeta prehistórico 3D'.