El Museu del Tèxtil exhibe imágenes inéditas del fotoperiodista Vidal Corella sobre la València de posguerra

Una de las fotografías expuestas en el Museo del Textil - AJUNTAMENT ONTINYENT

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una exposición de fotoperiodismo mostrará a partir de este miércoles 13 en el Museu del Tèxtil de Ontinyent (Valenica) 200 imágenes de la València de la Guerra Civil y la posguerra. La muestra de la obra de Luis Vidal Corella incluye fotografías inéditas que muestran la fuerte presencia de los nazis en València en los meses posteriores a la Guerra Civil.

'Luis Vidal Corella. Crònica fotogràfica de la postguerra a València' es un proyecto impulsado desde la delegación de Memoria Democrática de la Diputació de València que recupera, a través del fotoperiodismo, la memoria visual de la ciudad de València durante la Guerra Civil y los años más duros de la posguerra.

Uno de los puntos de mayor interés de la muestra es el testigo gráfico de la fuerte presencia de los nazis en València en los meses posteriores a la finalización de la guerra, un extremo del que no había testigo hasta la aparición de las fotos de Vidal Corella.

El conjunto de imágenes alcanza un arco cronológico que va de 1914 a 1959 y documenta acontecimientos como la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil, la represión franquista y la vida cotidiana durante la posguerra, configurando un legado visual de primer nivel sobre la historia contemporánea valenciana.

Además del conjunto fotográfico, la exposición incorpora objetos originales y materiales documentales como cámaras utilizadas por Vidal Corella, carnés de prensa y mapas empleados durante la Guerra Civil procedentes de la cartoteca de la Universitat de València.

Esta muestra se expuso inicialmente en el MuVIM y cuenta como comisarios con Ester Medán y Luis Vidal Ayala. Este último, hijo de Luis Vidal Corella, asistirá a la inauguración, enmarcada en el Día Internacional de los Museos, junto al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la Vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguix.

La concejala de Turismo y Museos de Ontinyent, Mª José Alhambra, ha agradecido a Enguix las gestiones que han hecho posible que llegue a Ontinyent esta exhibición, dentro del objetivo de "mantener el Museu del Tèxtil como el polo de atracción cultural y elemento de proyección exterior de la ciudad que ya ha sido con las primeras exposiciones".

PROYECCIÓN DE "LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS"

La exposición guarda relación directa con la película 'La Invasión de los Bárbaros', que se proyectará en la sala del Cine Club Utiye en el Centro Comercial El Teler este viernes 15 a las 19.30 horas en presencia de su autor, Vicent Monsonís, quien recibirá el premio Ontinyent Negre de Cinematografia. La película del realizador valenciano basa algunas de las escenas de la película en fotografías realizadas por Vidal Corella.

Además de esta exposición, para este domingo 17 se ha programado una visita guiada a los refugios antiaéreos de Ontinyent. La visita cuenta con plazas limitadas y las inscripciones se pueden realizar presencialmente a Tourist Info Ontinyent, por teléfono al 962916090 o a través del correo electrónico turisme@ontinyent.es.