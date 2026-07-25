Música medieval y campanas 'unidas' en las catedrales conmemorarán el 750 aniversario de la muerte de Jaume I

Campaneros de la Catedral de València - REMITIDA GVA

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Institut Valencià de Cultura (IVC), conmemora la efeméride del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I con un concierto de música medieval en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València, precedido de un volteo general de campanas en las catedrales y concatedrales de la Comunitat Valenciana.

El 27 de julio, día en que se cumplen 750 años del fallecimiento del monarca, arrancan a las 18.30 horas los actos conmemorativos de esta jornada de especial significado simbólico con un volteo general de campanas en las tres provincias a cargo de la Catedral de València, la Concatedral de San Nicolás de Orihuela-Alicante, la Concatedral de Santa María de Castelló y la Catedral de Segorbe.

A continuación, la Catedral de València ofrecerá una Misa de Angelis y Te Deum con participación institucional. A las 21.30 horas, el claustro gótico del Centre del Carme acoge un recital lírico de entrada gratuita del Conjunto de Arte Troubadours, dirigido por Gérard Zuchetto. La formación musical y artística internacional, acompañada de la soprano Sandra Hurtado-Ròs y de instrumentos históricos, interpretará partituras de trovadores de los siglos XII y XIII.

La programación de actos conmemorativos del 750 aniversario del legado de Jaume I se desarrollará a lo largo de los próximos meses mediante actividades culturales, educativas, universitarias, patrimoniales, musicales, turísticas e institucionales, abiertas a la ciudadanía para divulgar la figura del monarca y acercar su legado a las nuevas generaciones.

Las catedrales y concatedrales valencianas han programado un volteo manual de campanas que sonará al mismo tiempo en las tres provincias de València, Alicante y Castellón para conmemorar la muerte del rey Jaume I. De 18.30 a 19.00 horas, los Campaneros de la Catedral de València interpretarán el Toque del Clamor medieval (consueta de 1527), que precederá a la Misa de Angelis y el Te Deum, con participación institucional.

De 19.00 a 19.30 horas, la Concatedral de San Nicolás de Bari de la diócesis Orihuela-Alicante tocará el Solemnísimo de difunto, a cargo de los Campaneros de la Vega Baja. Al mismo tiempo, el Gremi de Campaners de Castelló interpretarán els Clamors per a rei en el Campanar de la Vila (El Fadrí) de la Concatedral de Santa María de Castelló, y los Amigos de las Campanas de Segorbe tocarán El tejido para un rey en la Catedral Basílica de Santa María de la Asunción de Segorbe.

El toque manual de campanas está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

MÚSICA DE TROVADORES

El claustro gótico del antiguo convento de El Carmen, erigido en tiempos de Jaume I, será el escenario del recital lírico de entrada gratuita que, a partir de las 21.30 horas, transportará a los espectadores a la corte del monarca, para cerrar la jornada.

El Conjunto de Arte Troubadours, dirigido por Gérard Zuchetto, investigador del arte lírico del Trobar, ofrecerá un recital de poesía lírica cortesana occitana, desde Bernart de Ventadorn hasta Guiraut Riquier, considerado el último de los trovadores, que estuvo al servicio de la corte de Alfonso X el Sabio.

Canciones de la Fin'Amor, composiciones satíricas y políticas, trobar clus (estilo poético de lenguaje hermético) y trobar leu (estilo de expresión clara y accesible), piezas vocales e instrumentales o Cantigas de Santa María, sonarán acompañados instrumentos históricos como la vihuela de arco, el dulcémele, el laúd, la guitarra, la cítola, el rabel, la zanfona, la gaita y los clarines, en una recreación fiel de estas composiciones con una interpretación vibrante y llena de color.

La voz de la soprano Sandra Hurtado-Ròs dará vida a algunas de las más bellas melodías compuestas por los trovadores de los siglos XII y XIII.