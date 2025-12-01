La Mutant recupera 'Blue', una obra colectiva "emblemática" de las artes vivas gestada en 2009

La Mutant recupera una pieza emblemática de las artes vivas gestada en 2009, 'Blue' - LA MUTANT

La Mutant ha rescatado, dentro de la labor de recuperación que ha emprendido, una pieza "emblemática" de las artes vivas gestada en 2009, 'Blue', según ha informado este espacio cultural en un comunicado. La obra se repondrá el próximo 6 de diciembre.

Se trata de un espectáculo cocreado por Juan Domínguez junto a Luis Miguel Felix, Maria Jerez, Arantxa Martínez, Naiara Mendioroz y Emilio Tomé que "desmonta las convenciones del teatro para proponer una experiencia sensorial y abierta" en el que "no hay relato que seguir ni significados prefijados".

En esta pieza, "la escena se convierte en un espacio de suspensión y posibilidad, habitado por cuerpos que no explican, sino que encarnan", ha detallado la sala. Los intérpretes se presentan como dispositivos vivos, listos para sostener las proyecciones del público, a acoger deseos, delirios y preguntas sin respuesta.

'Blue' invita a observar sin buscar explicaciones, a permitir que la percepción y el sentido emerjan libremente desde la escena y desde cada cual, ha añadido La Mutant, que para llevar a cabo esta labor de recuperación ha tejido "una alianza en colaboración con la plataforma IF Barcelona y el centro de creación La Caldera".

'DIRTY'

La representación de 'Blue' se completa los días 12 y 13 de diciembre con un estreno de Juan Domínguez, quien acercará su instalación performativa 'Dirty'. Esta es una propuesta centrada en el trabajo con arcilla que explora la maleabilidad y la capacidad de esta materia para grabar nuestras huellas táctiles.

Los participantes en esta instalación intervienen en el proceso de modelado sin resultados predefinidos ni conocimientos técnicos, dentro de un paisaje auditivo dinámico, ha expuesto el centro, que ha precisado que entre todos se generará una escultura.

'Dirty' "ralentiza el ritmo de interacción, fomentando una relación más reflexiva con el tiempo, el trabajo y la presencia" y "animando a los participantes a plantearse qué tocan cuando escuchan y qué escuchan cuando tocan". Domínguez ha asegurado que este proyecto "trabaja la idea de cambio de paradigma, tocar con el lenguaje, escuchar con el tacto".

Este artista se autodefine como "un payaso conceptual, un vaquero mágico, un poeta modelo y un curador del placer dentro de las artes escénicas, danza y teatro y la performance".

Juan Domínguez reside y trabaja entre las ciudades de Madrid, Berlín y Bruselas. Formado en danza clásica, contemporánea y vídeo en España y Estados Unidos, introdujo el vídeo en su práctica escénica y cuestionó los códigos coreográficos.

Este creador pertenece a la generación de la danza española que debutó a finales de los años ochenta, junto a creadoras como Blanca Calvo, La Ribot, Olga Mesa y Ana Buitrago. Su trabajo explora la relación entre los diferentes códigos y aboga por la completa disolución entre la ficción y la realidad, utilizando una para producir la otra y viceversa.

Fue director artístico del Festival In-Presentable / La Casa Encendida (2003-12), codiseñador de Living Room Festival (2010-17) y cocurador de Picnic Sessions en C2M-Madrid (2013-15), entre otros. Reconocido internacionalmente, sus propuestas tienen siempre un fuerte tono conceptual a partir del cual, y con imaginación desatada, trabaja con especial foco en el tratamiento del tiempo, el trabajo del lenguaje, la teatralidad y la relación con el público, ha agregado La Mutant.