El MuVIM proyectará el 9 de diciembre 'El peso de la ausencia' dentro de la programación del 25N

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MUVIM) acogerá el próximo 9 de diciembre, a las 17.00 horas, la proyección del documental 'El peso de la ausencia'. El director, Alberto Gómez Uriol, asistirá a la sesión y participará después en un coloquio con el público.

La actividad es de entrada gratuita y forma parte de la programación del 25N impulsada por la Diputació de València, con el objetivo de reforzar la sensibilización y la reflexión social frente a la violencia machista, según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

En este sentido, la vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable del área de Igualdad, Natàlia Enguix, ha subrayado que "este documental evidencia que la violencia machista no desaparece cuando se dicta sentencia o cuando la sociedad deja de mirar; sigue presente en la memoria de las familias y en la sociedad".

"Por eso hemos querido ampliar la programación del 25N más allá del propio día de conmemoración, para recordar que la lucha contra la violencia machista debe mantenerse todo el año", ha explicado, al mismo tiempo que ha indicado que la cultura y la investigación audiovisual son "herramientas fundamentales para comprender esta realidad, cuestionarla y promover una sociedad más igualitaria".

"Necesitamos espacios que permitan hablar, escuchar y aprender", ha proclamado y ha remarcado que proyecciones como esta "abren la puerta a un diálogo que la sociedad no puede dejar de tener".

'El peso de la ausencia', reconocido en el Festival de Málaga, reconstruye a través de una investigación personal y de un extenso trabajo de archivo la historia real del asesinato de María del Carmen Gómez Uriol, hermana del director. En 1973 fue asesinada por su marido con tres disparos cuando estudiaba en Madrid. Su caso ilustra cómo la violencia machista permanecía entonces invisibilizada, cómo muchas víctimas quedaban fuera del foco institucional y cómo sus historias se diluían en un contexto social que no reconocía la violencia de género como un problema público.

El documental muestra cómo ese silencio marcó a su hijo, a su familia y a su entorno, y por qué recuperar la memoria de María del Carmen resulta esencial para entender la dimensión histórica de esta violencia y el impacto que deja en quienes sobreviven a ella. La obra combina testimonio, memoria íntima y análisis histórico para mostrar las consecuencias de una violencia que no afecta solo a quien la sufre, sino a todo su entorno.